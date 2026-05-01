Ile Maurice: Dalila Lauret - Experte en relations humaines

À l'ère du numérique et des rencontres digitalisées, Dalila a choisi une approche humaniste, basée sur l'écoute, l'analyse et la compréhension des individus. En tant que directrice d'une agence matrimoniale, et épaulée par deux conseillères, Dyemila et Madi, elle accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent reconstruire leur vie sentimentale de manière sérieuse et durable.

Pour Dalila, ce métier va au-delà de la simple mise en relation. «Nous sommes à la fois conseillères, confidentes et intermédiaires de confiance. Nous travaillons sur l'humain, les émotions, les attentes profondes. C'est un métier où l'intuition et l'expérience prennent tout leur sens, car chaque histoire est unique,» souligne-t-elle.

Une vocation bienveillante

Forte de ses 39 ans d'expérience en relations sérieuses, Dalila a toujours été attirée par les relations humaines et la compréhension des comportements émotionnels. «Pouvoir accompagner des personnes dans une étape aussi importante de leur vie a toujours fait sens pour moi,» nous dit-elle. Rejoindre le réseau UNICIS a donc été une évidence pour elle. En tant qu'experte en relations humaines, Dalila reconnaît les exigences du métier en termes d'implication personnelle.

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Cela demande une grande capacité d'écoute et d'empathie. «Il est essentiel de savoir comprendre les attentes, mais aussi les émotions parfois non exprimées.» Et puis, l'intuition est également primordiale. «Contrairement aux algorithmes, nous travaillons avec une sensibilité humaine qui permet de percevoir des compatibilités plus subtiles,» précise-t-elle. La rigueur, l'éthique, la confidentialité, la discrétion, mais aussi la patience sont d'autres fondamentaux du métier de Dalila.

Déconstruire les clichés

Dans son rôle de directrice d'agence matrimoniale, Dalila est consciente d'un des plus gros clichés qui se rattachent à cet univers particulier : les agences matrimoniales seraient dépassées ou réservées à un certain profil. «En réalité, elles répondent aujourd'hui à une attente forte :celle de rencontres sérieuses, encadrées et qualitatives,» précise l'experte en relations sérieuses. Et d'ajouter que certaines pensent aussi que les rencontres seraient «forcées».

Comme elle le dit, dans ses fonctions d'accompagnatrice, le rôle n'est pas d'imposer, mais bien de proposer des mises en relations cohérentes, basées sur des valeurs, des attentes et des projets de vie compatibles. «La liberté de chacun reste totale à chaque étape. L'objectif est d'offrir un cadre sérieux, rassurant et profondément humain, où chacun peut avancer avec confiance vers une relation sincère et durable.»