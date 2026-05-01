Congo-Kinshasa: Validation de cinq outils d'audit interne du FNPSS à Kinshasa

Cinq outils d'audit interne du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS) ont été validés le 28 avril dernier, à l'issue d'un atelier organisé à Kinshasa.

Il s'agit de : la cartographie des risques du FNPSS, la charte d'audit interne, le plan de mitigation des risques, le plan de formation continue de la direction de l'audit interne, et le manuel des procédures de l'audit interne.

Ces outils ont pour objectif de renforcer la gouvernance, la transparence et la performance du FNPSS, ainsi que des projets qu'il coordonne, notamment le Projet d'Appui au Bien-Être Alternatif des Enfants dans les zones minières de cobalt (PABEA-COBALT).

Cette validation intervient à la suite de deux sessions de formation, organisées en mars 2025 et en avril 2026, portant sur les nouveaux référentiels d'audit interne, entrés en vigueur le 1eᣴ janvier 2025.

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Selon l'Administratrice directrice générale du FNPSS, Alice Mirimo, l'acquisition de ces outils d'audit constitue un tournant décisif dans l'amélioration des mécanismes de contrôle interne de l'institution.

Elle a précisé que cette démarche s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du Chef de l'État, formulées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la bonne gouvernance des institutions publiques.

Présidés par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Ève Bazaiba Masudi, ces travaux répondent également à une recommandation de la Banque africaine de développement (BAD), formulée dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PABEA-COBALT.