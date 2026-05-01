Sénégal: Violences préélectorales 2021-2024 - L'État distribue 129 cartes d'assuré à des victimes pour faciliter leurs soins thérapeutiques

Dakar — L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a délivré 129 cartes d'assuré à 129 personnes parmi 2009 au total, qui sont reconnues comme des victimes des violences préélectorales survenues entre 2021 et 2024.

La carte d'assuré garantit aux détenteurs un accès aux soins thérapeutiques, a expliqué le directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Youssouph Djité.

"Les bénéficiaires pourront accéder aux structures publiques de santé", a assuré M. Djité lors de la remise des cartes aux ayants droit, signalant que l'État va supporter 80 % du coût de leur prise en charge.

Cette cérémonie "est un acte de justice sociale et de solidarité nationale", a-t-il souligné, ajoutant que l'État "a décidé de protéger celles et ceux qui ont été" victimes des violences préélectorales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La SEN-CSU et le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités ont identifié 2009 personnes devant être titulaires de la carte d'assuré, des victimes des violences préélectorales survenues entre 2021 et 2024.

Le porte-parole des bénéficiaires de la carte d'assuré, Daïbou Traoré, s'est réjoui de l'assistance sociale fournie par les pouvoirs. "Nous vivons avec les séquelles des tortures que nous avons subies en prison. Il est important qu'on puisse nous soigner lorsque nous sommes malades. Nous exprimons notre gratitude à la SEN-CSU pour la prise en charge à 80 %. Nous saluons cet élan de solidarité envers les victimes", a dit M. Traoré.

La répression de manifestations politiques entre 2021 et 2024 a fait de nombreux morts et blessés, à Dakar et dans d'autres villes du pays.