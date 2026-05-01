Sénégal: Birame Soulèye Diop annonce l'application imminente du décret portant création du Fonds de développement géologique et minier

Dakar — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birane Soulèye Diop, a annoncé, vendredi, à Dakar, l'application effective "dans de très courts délais" du décret portant création du Fonds de développement géologique et minier.

"J'accorde une importance particulière à l'application effective du décret n°2024-3524 du 20 décembre 2024 portant création du Fonds de développement géologique et minier", dont la mise en oeuvre interviendra "dans de très courts délais", a déclaré le ministre.

Selon lui, ce décret vise à "restaurer et sécuriser le travail des agents du Fonds", mais aussi à "régulariser leur situation", les concernés ayant évolué jusque-là dans "une forme de promiscuité juridique" depuis leur entrée dans l'administration.

"Ce décret est un instrument stratégique qui contribuera non seulement au renforcement des capacités du secteur, mais également à l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents ainsi qu'au développement des compétences nationales", a soutenu M. Diop.

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Birane Soulèye Diop présidait une conférence organisée par l'intersyndicale de son département ministériel sur le thème "Dialogue social et travail décent dans les secteurs extractifs et énergétiques", à l'occasion de la Fête internationale du travail célébrée chaque 1er mai.

Le ministre a également indiqué accorder "une attention particulière à la situation des travailleurs des carrières, notamment les pointeurs", estimant que leurs conditions d'exercice nécessitent des mesures d'encadrement, de protection sociale et de sécurisation des emplois.

A cette occasion, il a assuré que la promotion du travail décent demeure au coeur d'une "ambition commune", soulignant qu'elle passe par "l'amélioration continue des conditions de travail, la sécurité sur les sites, la formation continue, la motivation des agents et la réduction des inégalités entre les différentes catégories de personnel".

S'exprimant au nom des travailleurs du ministère, Bacary Traoré a salué les efforts des autorités, notamment en ce qui concerne la régularisation des dettes liées à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et la mise en place d'une Institution de prévoyance maladie (IPM) pour la prise en charge sanitaire des agents et de leurs familles.

Il a toutefois attiré l'attention du ministre sur la persistance de certaines « préoccupations majeures », parmi lesquelles l'application du décret n°2019-1884 du 18 novembre 2019 portant création du Fonds de péréquation de l'énergie, notamment en ses articles 5 à 10 relatifs aux ressources issues du secteur des hydrocarbures.