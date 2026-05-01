Afrique: La FIFA annonce un investissement record d'environ 7 800 milliards de francs CFA pour le football mondial

1 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La FIFA a annoncé, jeudi, à Vancouver, au Canada, un investissement record d'environ 7 800 milliards de francs CFA (14 milliards de dollars US) destiné au développement du football international entre 2027 et 2030.

Son président, Gianni Infantino, a promis aussi de financer davantage les 211 fédérations membres.

L'instance chargée du football mondial va allouer en même temps un budget d'environ 1 500 milliards de francs CFA (2,7 milliards de dollars US) à son programme FIFA Forward, dont le but est de construire des infrastructures pour les fédérations membres, a-t-il annoncé.

Gianni Infantino a dévoilé ces initiatives au 76e congrès de la FIFA, au cours duquel le budget prévu pour la période 2027-2030 et le rapport annuel 2025 de l'organisation sportive ont été approuvés.

"Les 211 fédérations membres devraient bénéficier d'un niveau de financement nettement supérieur, avec une enveloppe globale en forte hausse", assure la FIFA dans un communiqué publié après le congrès de Vancouver.

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