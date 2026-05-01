Sénégal: À Sédhiou, la couverture médicale, la gestion des carrières et l'équité salariale parmi les principales revendications des travailleurs

Sédhiou — La Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS) a remis au gouverneur de Sédhiou (sud), vendredi, un cahier de doléances dans lequel elle réclame une bonne couverture médicale, une bonne gestion des carrières, l'équité salariale entre certaines catégories de travailleurs et la fiabilité des bulletins de salaire.

Les doléances ont été remises au gouverneur Diadia Dia à la fin d'une marche des travailleurs, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

Dans le cahier remis à l'autorité administrative, la FGTS réclame une "couverture médicale effective" pour les travailleurs, la "notation des agents des collectivités territoriales, dans le but de leur garantir une bonne carrière", l'équité salariale" entre certaines catégories de travailleurs et la "fiabilité des bulletins de salaire", selon Ndèye Sira Traoré, une déléguée des travailleurs des collectivités territoriales de Sédhiou.

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Ndèye Sira Traoré, une déléguée des travailleurs des collectivités territoriales de Sédhiou" Les syndicats réclament également la création d'une commission paritaire pour l'examen des dossiers d'avancement et l'application intégrale de la fonction publique locale dans toutes les collectivités territoriales", a-t-elle dit après la remise du mémorandum au gouverneur.

D'après Mme Traoré, la FGTS exige l'accélération de l'informatisation des services d'état civil et "une gestion transparente et uniforme des carrières et des salaires".

Ousmane Ba Danfakha, un adjoint du gouverneur de Sédhiou, soutient que les pouvoirs publics ont fait des efforts au profit des travailleurs, dans les secteurs de la santé et de l'éducation surtout. Il reconnaît, toutefois, l'existence de "contraintes persistantes", concernant la qualité des infrastructures scolaires et sanitaires.

Ousmane Ba Danfakha, un adjoint du gouverneur de Sédhiou En ce qui concerne les collectivités territoriales, M. Danfakha a souligné des "avancées" dans le paiement des salaires et des cotisations sociales. Il a reconnu des "insuffisances" relatives à la protection sociale et à la gestion des carrières des travailleurs.

L'adjoint du gouverneur a promis de transmettre, sans délai, le cahier de revendications aux autorités concernées.

Les autorités administratives de Sédhiou ont invité les travailleurs et leurs employeurs à privilégier la concertation et le dialogue.