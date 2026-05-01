Sénégal: Kaolack - Un individu interpellé pour escroquerie au visa, après avoir encaissé une dizaine de millions de FCFA

Kaolack — Le Commissariat d'arrondissement de Ndorong, dans la commune de Kaolack (centre), a procédé à l'interpellation d'un individu pour escroquerie au visa, après avoir encaissé une dizaine de millions de candidats à l'émigration aux Etats-Unis, a-t-on appris, jeudi, de source policière.

Six individus se sont présentés au poste de police dudit commissariat pour déposer une plainte contre le suspect qui leur avait promis une émigration vers les Etats-Unis moyennant chacun d'eux la somme de 5 millions de francs CFA, selon la même source.

Les requérants ont accepté la proposition et ont versé des acomptes variant entre 1 million et 2,5 millions de francs CFA, tout en lui remettant leurs passeports.

Après avoir perçu, au total, la somme de 10 500 000 FCFA, le mis en cause avait fixé la date de départ au 25 janvier 2026. Cependant, le jour-j, il a prétendu que les ordres de mission n'étaient pas encore disponibles, reprogrammant ainsi le voyage et en envoyant à chacun, via l'application WhatsApp, un faux billet d'avion, confie-t-on à l'APS.

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Las d'attendre, les six plaignants ont décidé de saisir la police après que l'un d'eux a aperçu l'individu en question dans le quartier de Sam, dans la commune de Kaolack.

Interpellé par les éléments de la brigade de recherches de la Police de Ndorong, le mis en cause a reconnu les faits, admettant avoir reçu les acomptes ainsi que les documents de voyage.

Il a précisé avoir utilisé les fonds à des fins personnelles et remis les passeports à un complice.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis aux enquêteurs de découvrir deux autres passeports dans sa chambre.

Interrogé sur la provenance de ces documents, il a avoué les avoir reçus de deux autres victimes auxquelles il avait promis un voyage vers l'Europe, après leur avoir soutiré une somme totale de 4 millions de FCFA.

Le mis en cause est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie au visa, trafic de migrants et blanchiment de capitaux.