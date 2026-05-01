Afrique: Présidence de la FIFA - L'élection aura lieu en mars 2027 à Rabat, Infantino va briguer un quatrième mandat

Dakar — La Fédération internationale de football (FIFA) annonce vouloir tenir son 77e congrès électif, jeudi 18 mars 2027, à Rabat, la capitale marocaine, où son président, Gianni Infantino, va briguer un quatrième mandat.

À la tête de la FIFA depuis 2016, l'Italo-Suisse a fait part de son intention d'aller à la recherche d'un nouveau mandat. En marge du 76e congrès de la FIFA, qui a eu lieu jeudi à Vancouver, au Canada, les confédérations africaine et asiatique de football ont décidé de soutenir sa réélection en 2027, selon plusieurs médias.

Les statuts de la FIFA autorisent son président à n'exercer que trois mandats de quatre ans au maximum.

Mais Gianni Infantino déclare vouloir briguer un quatrième mandat en 2027, le premier qu'il a exercé n'ayant duré que trois ans. Il avait été élu en remplacement de Sepp Blatter, après la démission de ce dernier en 2015.

En prélude de l'élection de son bureau en 2027, la FIFA tiendra un congrès extraordinaire virtuel, lundi 23 novembre 2026.

Cette session sera consacrée à la désignation des pays organisateurs des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du monde féminine.