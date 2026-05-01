Sénégal: Dagana - La MSAE inaugure son agence inter-régionale de proximité couvrant Saint-Louis et Matam

Dagana — La Mutuelle de santé des agents de l'Etat (MSAE) a inauguré, jeudi, à Dagana (nord), sa cinquième agence inter-régionale de proximité qui va polariser les régions de Saint-Louis et Matam, dans le cadre de sa politique visant à rapprocher ses services de ses adhérents.

"Cette nouvelle structure couvre les régions de Saint-Louis et de Matam, d'où son nom "Agence inter-régionale du Fleuve". Elle prend en charge des services liés aux prestations sanitaires, notamment la délivrance des lettres de garantie, la gestion des prises en charge médicales ainsi que le suivi administratif des dossiers des adhérents", a indiqué le président de la MSAE, Babacar Ngom.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par l'adjoint au préfet du département de Dagana, en présence du médecin-chef du district sanitaire de Dagana, Amadou Fall, du coordonnateur de la section départementale de la MSAE, Mahamadou Lamine Sèye, ainsi que d'élus territoriaux et d'acteurs du secteur de la santé.

Cette initiative, selon M. Ngom participe à l'amélioration de l'accès aux soins, dans un contexte où celui-ci "reste encore difficile pour certaines populations".

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Selon lui, au-delà des obligations de remboursement, le MSAE veut "contribuer à faciliter l'accès aux soins et à manifester une solidarité active envers les populations".

Le site abrite également un cabinet dentaire, le 13ème du réseau de la mutuelle, désormais installé dans de nouveaux locaux.

Selon M. Ngom, cette structure sanitaire, ouverte également aux populations non adhérentes, s'inscrit dans la politique sociale de la MSAE, qui mène régulièrement des campagnes médicales.

Il a par ailleurs souligné que la mutuelle, qui revendique 55 000 adhérents cotisant jusqu'à 5 000 francs CFA par mois a réussi à mettre en place plusieurs infrastructures sanitaires sans subventions de l'Etat ni appui de partenaires.

Dans la même dynamique, renseigne Babacar Ngom, la MSAE prévoit de lancer des projets de santé communautaire dans plusieurs localités du pays, notamment dans le nord, à Ziguinchor et à Diourbel, en collaboration avec les services sanitaires de base.

En marge de cette inauguration, des consultations gratuites en santé bucco-dentaire et en ophtalmologie, suivies d'un don de médicaments, ont été organisées au profit des populations.