Congo-Kinshasa: James Swan et Aimé Boji discutent du rôle du Parlement dans la consolidation de la paix au pays

Le chef de la MONUSCO, James Swan, a été reçu ce jeudi 30 avril par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, au Palais du Peuple à Kinshasa. Une rencontre axée sur les enjeux de paix, de sécurité et de stabilisation dans le pays.

Un dialogue centré sur le rôle du Parlement

À l'issue des échanges, le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU a salué un entretien « constructif », mettant en avant le rôle central de l'Assemblée nationale dans l'accompagnement des efforts de cohésion nationale.

Selon James Swan, le Parlement constitue un acteur clé pour rapprocher les initiatives diplomatiques des réalités vécues par les populations sur le terrain. Il a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif de toutes les institutions pour consolider les avancées en matière de paix.

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Le chef de la MONUSCO a également réaffirmé l'engagement de la mission onusienne à poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 et 2808 adoptées en 2025.

Parmi les priorités évoquées figurent la protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR), la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que la stabilisation et l'appui au processus de paix.

James Swan a enfin souligné l'importance du renforcement de la confiance entre les institutions et les populations, ainsi que le rétablissement progressif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.