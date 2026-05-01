Congo-Kinshasa: La Division provinciale des Droits humains du Kasaï-Oriental dotée de nouveaux bâtiments

La Division provinciale des Droits humains du Kasaï-Oriental fait peau neuve.

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a procédé jeudi 30 avril à Mbuji-Mayi à l'inauguration de nouveaux bâtiments administratifs de cette entité, en présence des autorités civiles et militaires de la province.

Dans son allocution, le ministre a exprimé le voeu de voir cette infrastructure servir effectivement à la promotion et à la protection des droits humains dans le Kasaï-Oriental.

L'inauguration de ce bâtiment marque le début de l'implantation progressive de nouveaux bureaux des divisions provinciales des Droits humains à travers le pays.

Après Mbuji-Mayi, le ministre Samuel Mbemba est attendu à Kananga, avant de se rendre dans d'autres chefs-lieux de provinces.

Dans cette première phase, le ministère prévoit de redynamiser les divisions provinciales de Mbuji-Mayi, Kananga, Bunia, Matadi et Kenge, avant d'étendre cette initiative à l'ensemble des 26 provinces de la RDC.

Selon le ministre, ce programme vise à renforcer la présence de l'État dans les provinces et à améliorer les conditions de travail des agents chargés de la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de droits humains.