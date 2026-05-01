Congo-Kinshasa: 1er Mai 2026 - Plaidoyer pour le respect des droits des travailleurs au Maniema

A l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, le chef de Division provinciale de l'Emploi et du Travail au Maniema a appelé les employeurs à respecter scrupuleusement les droits des travailleurs.

Prenant la parole à cette occasion, Joseph Matungulu a également exhorté les travailleurs de la province à faire preuve de dignité, à défendre la justice sociale et à contribuer à la préservation de la nation congolaise.

« A l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, je lance un message fort à tous les travailleurs et employeurs du Maniema : nous devons travailler dans la dignité, défendre la justice sociale et préserver la nation congolaise. Nous devons être unis et solidaires pour la résilience de la RDC. Le respect des devoirs et des obligations dans le monde du travail et au sein de nos entreprises respectives est essentiel », a-t-il souligné.

Ce haut fonctionnaire de l'État a insisté sur la nécessité pour les travailleurs de s'impliquer dans la consolidation de la paix et de la réconciliation entre les fils et filles du Maniema, dans un contexte encore marqué par plusieurs défis socio-économiques.

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Par ailleurs, il a rappelé que le développement durable de la province passe par un climat de travail apaisé, fondé sur le respect des droits, le dialogue social et la responsabilité collective.

En février dernier, le président provincial de l'Église du Christ au Congo (ECC) avait déjà invité les citoyens du Maniema à valoriser le potentiel immense de leur province, riche en terres arables, en forêts et en ressources hydriques, plutôt que de rester dans une posture de dépendance.