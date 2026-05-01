Ethiopie: Selon un analyste, l'approche de l'Égypte en matière de partage des eaux de l'Abay doit être repensée

Addis Ababa — Ustaz Jamal Bashir, fondateur de la chaîne YouTube « Kings of the Abay », appelle à une réévaluation en profondeur de la position de longue date de l'Égypte concernant le fleuve Abay (#AbayRiver).

Il fait valoir que les politiques actuelles ne reconnaissent pas les droits légitimes des pays situés en amont, en particulier l'Éthiopie, qui contribue à près de 85 % du débit du fleuve.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, M. Bashir, qui milite également pour une utilisation équitable des eaux du fleuve Abay, a déclaré que la position de l'Égypte reposait sur des perceptions dépassées qui ne reflétaient ni les réalités actuelles ni le principe d'une utilisation équitable de l'eau.

« L'approche actuelle néglige le droit légitime de l'Éthiopie à utiliser ses ressources naturelles pour son développement », a-t-il déclaré.

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Il a souligné que les accords historiques tels que les traités du Nil de 1929 et 1959 entre l'Égypte et le Soudan avaient été conclus dans un contexte colonial sans la participation de l'Éthiopie.

Selon lui, s'appuyer sur de tels accords pour limiter l'accès de l'Éthiopie à une utilisation équitable de l'eau manque de justification juridique et morale.

Jemal a souligné que la position de l'Éthiopie sur l'Abay repose sur des fondements historiques et juridiques équitables.

Il a ajouté que l'avancement des travaux du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne témoigne de la volonté du pays de poursuivre son développement tout en évitant de nuire aux nations en aval.

« Le GERD reflète l'aspiration légitime de l'Éthiopie à exploiter ses ressources de manière responsable », a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné que les pressions extérieures ne dissuaderaient pas l'Éthiopie de poursuivre ses efforts de développement, mais renforceraient au contraire son attachement à la souveraineté et à l'unité.

« L'Éthiopie a la capacité de préserver ses intérêts et de défendre ses choix stratégiques », a-t-il noté.

Soulignant l'importance du fleuve, il a décrit l'Abay, qui prend sa source dans le lac Tana, comme une ressource essentielle pour l'agriculture et la croissance nationale.

Il a en outre fait remarquer que les tentatives visant à minimiser son importance pour l'Éthiopie ne sont ni exactes ni objectives.

Selon lui, l'Éthiopie suit le principe d'une utilisation juste et équitable des ressources en eau transfrontalières, en conciliant ses besoins de développement avec le respect des droits des autres pays.

Il a également appelé à abandonner les positions figées au profit d'un dialogue constructif fondé sur l'intérêt mutuel.

Il a également averti que l'instabilité au Soudan pourrait perturber l'équilibre régional et compromettre la coopération entre les pays du bassin du Nil.

Il a conclu en affirmant que l'Éthiopie renforce son rôle d'acteur régional responsable en favorisant le développement tout en œuvrant pour la stabilité par le dialogue et la coopération.