Sénégal: Préparation Coupe du monde - Les Lions vont affronter l'Arabie saoudite le 9 juin, aux Etats-Unis

Dakar — L'équipe nationale va disputer un match amical international face à l'Arabie saoudite, le 9 juin 2026, au Toyota Field, à San Antonio (Etats-Unis), dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026, quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La Coupe du monde de football est prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

Le Sénégal, huitième de finaliste, en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak, vainqueur du barrage entre la Bolivie.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".