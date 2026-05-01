Sénégal: Les revendications syndicales seront traitées avec rigueur et exigence, selon Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Les revendications remises à la présidence de la République par les syndicats à l'occasion de la célébration de la Journée internationales des travailleurs, vendredi 1er mai, feront l'objet de la même rigueur et de la même exigence avec lesquelles celles de l'année dernière ont été traitées, a promis le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

"Je tiens à réaffirmer que les cahiers de doléances qui me sont remis ce jour feront l'objet de la même rigueur et de la même exigence dans leur traitement", a assuré M. Faye en recevant, au palais de la République, les revendications des fédérations syndicales.

Il a demandé au gouvernement d'accorder "une attention particulière" aux préoccupations des organisations patronales.

"C'est à travers l'entreprise que s'opèrent l'investissement productif, la valorisation du capital humain, la diversification de notre tissu économique et l'ancrage de la souveraineté économique nationale", a souligné le président de la République.