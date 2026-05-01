Sénégal: L'aéroport de Ziguinchor accueille un premier vol commercial après sa rénovation

1 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — L'aéroport de Ziguinchor (sud) a accueilli son premier vol commercial, vendredi 1er mai, signe d'une reprise effective de ses activités, après une rénovation ayant duré plusieurs mois.

Le directeur général de l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass (ouest), Cheikh Bamba Dièye, s'est réjoui de cette reprise. "Nous sommes satisfaits d'avoir exécuté la consigne présidentielle qui consistait à remettre en service l'aéroport le 30 avril 2026. Ça a été fait. Ensuite, l'activité commerciale a repris aujourd'hui, avec un premier vol commercial assuré par la compagnie Transair", a fait observer M. Dièye.

Cette reprise des activités de l'aéroport de Ziguinchor est "extrêmement importante" pour le transport aérien sénégalais, a-t-il dit, estimant que la rénovation de cette infrastructure aéroportuaire était "une demande sociale".

Selon le directeur général de l'AIBD, les travaux de rénovation ont coûté 13 milliards de francs CFA.

Des passagers du premier vol commercial ayant atterri à Ziguinchor se sont réjouis de la reprise des activités de l'aéroport.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.