Sénégal: L'aéroport de Ziguinchor accueille un premier vol commercial après sa rénovation

Ziguinchor — L'aéroport de Ziguinchor (sud) a accueilli son premier vol commercial, vendredi 1er mai, signe d'une reprise effective de ses activités, après une rénovation ayant duré plusieurs mois.

Le directeur général de l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass (ouest), Cheikh Bamba Dièye, s'est réjoui de cette reprise. "Nous sommes satisfaits d'avoir exécuté la consigne présidentielle qui consistait à remettre en service l'aéroport le 30 avril 2026. Ça a été fait. Ensuite, l'activité commerciale a repris aujourd'hui, avec un premier vol commercial assuré par la compagnie Transair", a fait observer M. Dièye.

Cette reprise des activités de l'aéroport de Ziguinchor est "extrêmement importante" pour le transport aérien sénégalais, a-t-il dit, estimant que la rénovation de cette infrastructure aéroportuaire était "une demande sociale".

Selon le directeur général de l'AIBD, les travaux de rénovation ont coûté 13 milliards de francs CFA.

Des passagers du premier vol commercial ayant atterri à Ziguinchor se sont réjouis de la reprise des activités de l'aéroport.