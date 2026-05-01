Sénégal: De 77 870 en 2024, le nombre de contrats de travail passe à 78 231 en 2025, selon le président de la République

Dakar — Le nombre de contrats de travail enregistrés au Sénégal est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025, soit une hausse de 0,46 %, malgré les "tensions" économiques, a indiqué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vendredi 1er mai, à Dakar.

"Les résultats enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale méritent d'être soulignés. Le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025", a-t-il dit.

Le chef de l'État a dévoilé ces données en recevant, au palais de la République, les revendications des fédérations syndicales, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

"Cette progression [des emplois], dans un contexte économique marqué par des tensions, témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de l'ensemble des acteurs", a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il assure que l'État poursuivra "ses efforts" pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer la transparence économique, faciliter l'accès au financement et soutenir la croissance des entreprises.

"En retour, j'en appelle à la responsabilité des employeurs pour le respect scrupuleux de leurs obligations légales, tant en matière sociale que fiscale", a affirmé M. Faye en présence des représentants des fédérations syndicales et des organisations d'employeurs.

Le respect des normes du travail, la protection des droits des travailleurs et la "contribution équitable à l'effort fiscal" sont des "exigences fondamentales", a rappelé le chef de l'État.