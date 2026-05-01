Sénégal: De 77 870 en 2024, le nombre de contrats de travail passe à 78 231 en 2025, selon le président de la République

1 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nombre de contrats de travail enregistrés au Sénégal est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025, soit une hausse de 0,46 %, malgré les "tensions" économiques, a indiqué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vendredi 1er mai, à Dakar.

"Les résultats enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale méritent d'être soulignés. Le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025", a-t-il dit.

Le chef de l'État a dévoilé ces données en recevant, au palais de la République, les revendications des fédérations syndicales, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

"Cette progression [des emplois], dans un contexte économique marqué par des tensions, témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de l'ensemble des acteurs", a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il assure que l'État poursuivra "ses efforts" pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer la transparence économique, faciliter l'accès au financement et soutenir la croissance des entreprises.

"En retour, j'en appelle à la responsabilité des employeurs pour le respect scrupuleux de leurs obligations légales, tant en matière sociale que fiscale", a affirmé M. Faye en présence des représentants des fédérations syndicales et des organisations d'employeurs.

Le respect des normes du travail, la protection des droits des travailleurs et la "contribution équitable à l'effort fiscal" sont des "exigences fondamentales", a rappelé le chef de l'État.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.