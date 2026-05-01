Sénégal: À Matam, la FGTS/B réclame la construction d'un centre de psychiatrie

Matam — La section régionale de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal/B (FGTS/B) de Matam (nord) a réclamé, vendredi, la construction d'un centre psychiatrique dans cette région, pour une prise en charge correcte des déficiences mentales.

"Nous avons remis un mémorandum, ce matin, au gouverneur de la région de Matam, un document dans lequel nous avons détaillé nos revendications. Nous réclamons la création d'un centre de prise en charge des malades mentaux de la région", a dit le secrétaire général de cette section syndicale, Ass Thiam.

S'exprimant après la remise du mémorandum au gouverneur, il a laissé entendre que l'inexistence d'un centre de psychiatrie à Matam est une préoccupation majeure pour les travailleurs de la santé, lesquels éprouvent de la peine à s'occuper des patients souffrant de troubles mentaux.

Selon Ass Thiam, également infirmier chef du poste de santé de Sinthiou Bamambé, les proches de ces patients sont obligés d'aller vers d'autres régions du pays pour trouver un service de traitement des déficiences mentales.

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"Pour se soigner, ils vont jusqu'à Dakar. Nous pensons que la région de Matam doit avoir un centre psychiatrique", a soutenu le délégué de la section régionale de la FGTS/B.

Il n'existe qu'un scanner dans les établissements publics de santé de la région, a-t-il signalé, ajoutant que les Matamois sont obligés d'aller à Touba (centre) ou ailleurs lorsque cet appareil tombe en panne.

La FGTS/B de Matam déplore les "mauvaises conditions de travail" des agents de santé en poste dans la région.

"Comme dans d'autres régions, ici aussi, il y a des relais communautaires, dont les salaires sont pris en charge par la communauté. Nous plaidons pour leur intégration dans la fonction publique. Depuis plusieurs années, leur statut n'a pas changé. Ils continuent d'exercer un travail temporaire", a déploré Ass Thiam.