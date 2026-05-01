Sénégal: Diourbel - Des fédérations syndicales dénoncent les 'lenteurs' du suivi de leurs revendications

Diourbel — Plusieurs fédérations syndicales ont relevé, vendredi, à Diourbel (centre), les "lenteurs" du suivi des revendications qu'elles avaient exprimées lors de la célébration, l'année dernière, de la Journée internationale des travailleurs.

Cette année, elles ont préféré la conférence de presse à la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de revendications aux autorités administratives.

"Le cahier de doléances de 2025 n'a pas connu son épilogue jusqu'à présent. C'est regrettable et dommage pour les travailleurs", a martelé Moussa Diallo, le coordonnateur des fédérations syndicales concernées.

"Lorsque nous déposons un cahier de revendications, c'est souvent au troisième ou au quatrième trimestre de l'année que commence son traitement", a signalé M. Diallo.

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Il affirme, en parlant du suivi des revendications des travailleurs, que "le travail est souvent bâclé". "Nous sommes souvent en désaccord [avec les employeurs], sur plusieurs points."

Moussa Diallo, le coordonnateur des fédérations syndicales réunies à Diourbel pour la célébration de la Journée internationale des travailleurs Moussa Diallo a relevé l'absence de réunions consacrés aux revendications ne faisant pas l'objet de consensus entre les employeurs et les travailleurs. "Il faut que cela s'arrête. Lorsqu'on dépose un cahier [de doléances], c'est pour qu'il soit traité avec diligence et sérieux", a-t-il soutenu.

Les fédérations syndicales réunies à Diourbel, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, exigent "un traitement correct, dans des délais raisonnables et avec célérité, de leurs cahiers de doléances".

Elles regrettent, selon Moussa Diallo, l'absence des services techniques, des élus et des autorités administratives concernés, lors des négociations avec les employeurs.

Les fédérations syndicales lancent un appel à l'amélioration des conditions de travail, dans le secteur éducatif et les établissements de santé notamment.