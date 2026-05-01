Dans un pays où l'agriculture reste un pilier économique encore sous-exploité, une entreprise locale s'impose progressivement comme un acteur clé de la chaîne de valeur: AMIMA, distributeur de fruits et légumes frais. À sa tête, Mamadou Kindia DIALLO, co-fondateur et gérant, porte une vision claire: structurer le marché et connecter durablement producteurs et clients industriels.

«Amima est la première entreprise guinéenne structurée pour la distribution des fruits et légumes », affirme-t-il sans détour. Créée en 2017, l'entreprise s'est spécialisée dans un segment bien précis: le marché organisé. Loin des circuits informels, AMIMA cible les grands restaurants, hôtels, marrains et surtout les sociétés de catering opérant sur les sites miniers.

Un modèle centré sur la spécialisation

Contrairement à de nombreux acteurs du secteur qui cumulent production et commercialisation, AMIMA fait un choix stratégique : la spécialisation. «Nous encourageons chaque acteur à se concentrer sur son métier», explique Mamadou Kindia DIALLO. Aux producteurs la culture, aux logisticiens l'acheminement, aux distributeurs la vente.

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Ce positionnement permet à AMIMA d'assurer une logistique maîtrisée: les produits sont collectés directement auprès des producteurs, acheminés vers un centre de traitement à Conakry, puis livrés dans les délais sur différents sites à travers le pays, notamment à Boké, Kamsar, Boffa, Kouroussa, forécariah ou encore Beyla. Résultat: des fruits et légumes frais, livrés rapidement après récolte, avec un circuit court et optimisé.

Un levier pour l'industrie agroalimentaire

Mais au-delà de la distribution, AMIMA se positionne comme un acteur du développement économique. L'entreprise s'attaque à un problème structurel : le manque de matières premières locales pour alimenter l'industrie agroalimentaire. « Aujourd'hui, les industries importent, non pas par choix, mais faute de production locale suffisante », souligne l'entrepreneur.

Pour y remédier, AMIMA encourage activement la production agricole à grande échelle. L'entreprise sensibilise les agriculteurs à augmenter leurs volumes afin de garantir un approvisionnement stable et régulier, condition indispensable à l'émergence d'une véritable industrie de transformation en Guinée.

Un réseau national de producteurs

Depuis sa création, AMIMA a progressivement tissé un réseau impressionnant à travers le pays. Présente dans une trentaine de préfectures, l'entreprise collabore aujourd'hui avec une centaine de producteurs. « Nous ne faisons pas que l'achat. Nous conseillons aussi les producteurs », précise Mamadou Kindia DIALLO. Calendriers de culture, choix des spéculations, anticipation des périodes de pénurie ou d'abondance: AMIMA joue un rôle d'accompagnement stratégique. L'objectif est clair: éviter les pertes, stabiliser les revenus et améliorer la rentabilité des exploitations.

L'entreprise favorise également les échanges entre producteurs afin qu'ils tirent des leçons des expériences des uns et des autres, renforçant ainsi une dynamique collective.

Une ambition: structurer durablement le secteur

Aujourd'hui, AMIMA revendique un impact significatif: une grande partie des sociétés de catering opérant en Guinée s'approvisionnent auprès d'elle, avec près de 95 % de produits locaux. Un chiffre qui illustre non seulement la capacité logistique de l'entreprise, mais aussi son engagement en faveur du "consommer local".

À travers son modèle, Mamadou Kindia DIALLO défend une vision ambitieuse : bâtir une chaîne de valeur agricole organisée, performante et capable de soutenir le développement industriel du pays.

Dans un contexte où la souveraineté alimentaire devient un enjeu stratégique, AMIMA pourrait bien incarner une des réponses les plus concrètes aux défis agricoles de la Guinée.