Afrique: Basket - BAL - Le CA se qualifie aux Play-Offs Bon à prendre après tout !

Bien qu'irrégulier, ce CA a la faculté mentale de revenir même quand ses lieutenants ne sont pas dans un grand jour. Prochain adversaire pour aujourd'hui, Maktown Flyers à 15h00.

La qualification aux quarts de finale du BAL à Kigali est un vrai exploit pour une première participation du CA. Ce n'est pas facile de le faire à ce niveau de basket relevé et avec des équipes africaines renforcées. En trois matches, trois victoires pour les équipiers de Omar Abada avec trois visages différents et certainement des frayeurs inutiles surtout lors des deux derniers matches. Mentalement, l'équipe de Perez a été solide, appuyée en grande partie par un merveilleux public qui a créé la sensation à Rabat. Face à Al Ahly, un « hold-up » avec 8 points inscrits en quelques secondes, et avant-hier, une victoire à l'arrachée mais précieuse devant l'accrocheuse équipe de JCA Kings.

Les Ivoiriens ont mené pendant la première mi-temps et obligé un CA relâché à aller aux prolongations. Heureusement que les équipiers de Jesse Jones, (meilleur joueur avec 18 points), ont été sobres et frais pour tenir en défense et pour sceller la victoire au finish. On a été content pour le rendement de Jesse Jones, meneur pointeur qui a des qualités certaines, d'Aminu (21 points), un pivot qui a brillé en première mi-temps, et aussi de Chennoufi, Higgins, Cissé, tous les trois assez forts dans la raquette et efficaces en attaque.

Abada, avec trois fautes en 20', a joué sous pression et réussi quand même deux paniers décisifs, alors que Marnaoui a été si décevant. Jawadi et Hdidane étaient moyens confirmant leur baisse de régime depuis des mois. Dans l'ensemble, la victoire est bonne à prendre, la qualification aux play-offs est sûrement réjouissante pour Perez et ses joueurs qui ont atteint leur objectif.

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La gestion de Perez

L'entraîneur espagnol du CA, assisté par Curado, est-il cet entraîneur qui a bien exploité le potentiel existant ? Sur trois matches, le CA a alterné le bon et le mauvais, et franchement, on n'a pas senti l'empreinte de l'entraîneur avec ces erreurs qui se répètent depuis le début de la saison. Le CA saisit bien son moment fort, mais cale aussi vite et permet à ses concurrents de revenir facilement dans le match.

Avant-hier soir, Perez a sorti Aminu alors qu'il était en grande forme, a utilisé Hdidane et Jawadi au mauvais moment et après des ratages monstres. Et puis ce problème de rebonds qui persiste sans que Perez ne lui trouve de solutions. On a vu les Ivoiriens réussir 4 possessions de suite et, à chaque fois, le mauvais placement de Higgins, Hdidane, Cissé et les autres joueurs n'a pas été corrigé.

Pendant les trois matches, le CA a souffert pour prendre la deuxième balle. En attaque, trop de jeu périphérique et du temps pris à jouer en largeur cherchant désespérément un tir à trois points. Le taux de réussite clubiste dans les tirs à trois points n'a pas dépassé le 20% ; faible si le CA veut avancer encore. Aux rebonds, 42 rebonds réussis contre 65 pour les Ivoiriens.

A Perez de mieux gérer son effectif et surtout à mieux exploiter la richesse de l'effectif. Quand deux joueurs-créateurs comme Ababa et Marnaoui jouent de cette façon, et quand Jesse Jones, Cissé et d'autres joueurs enchaînent des hauts et des bas, l'entraîneur doit agir pour que tout le monde soit au moins utile chaque fois lancé. En deux matches, le CA a joué avec le feu dans des matches qu'il pouvait gagner avec moins de stress et d'énergie déployée.

Aujourd'hui le CA joue son 4e match et ce sera face aux Nigérians de Maktown Flyers. L'objectif et de préserver la première place après la défaite du FUS Rabat face à un adversaire athlétique qui cherchera sa 2e victoire à la conférence du Sahara.