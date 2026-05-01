Afrique: BAL 2026 - Où suivre en direct le match Club Africain - Maktown Flyers ?

Le Club Africain basketball affronte ce vendredi 1er mai 2026 l'équipe nigériane des Maktown Flyers, dans le cadre de la phase de groupes de la Basketball Africa League (BAL).

Cette rencontre, programmée à 15h00 (heure tunisienne), s'inscrit dans la Conférence Sahara de la compétition, disputée à Rabat, et revêt une importance particulière pour le représentant tunisien, qui vise à confirmer sa dynamique positive et à consolider sa position en tête du groupe.

Sur le plan de la diffusion, le match sera retransmis en direct sur la chaîne tunisienne Nessma TV, qui détient les droits de diffusion de la BAL en Tunisie pour cette édition.

À l'échelle africaine, la rencontre sera également disponible sur Canal+ Sport Afrique, diffuseur officiel de la compétition dans plusieurs pays du continent.

D'autres options de suivi en ligne peuvent être proposées via les plateformes digitales officielles de la BAL, en fonction des droits de diffusion.

Le Club Africain tentera, à cette occasion, de poursuivre sur sa lancée et de se rapprocher davantage d'une qualification pour la phase finale de la compétition.