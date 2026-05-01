Tunisie: Les interventions de la BCT sur le marché monétaire atteignent 8,26 milliards de dinars en 2025

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'encours des interventions de la BCT sur le marché monétaire, effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique monétaire, a enregistré une progression de 114 MD (1,4%) pour s'établir à 8264 MD, à la fin de l'exercice 2025 contre 8 150 MD, à fin décembre 2024, selon le rapport «états financiers de l'année 2025 et rapport des commissaires aux comptes » publié par la BCT.

Cette évolution s'explique principalement par l'accroissement des opérations d'intervention sous forme de prises en pension de bons du Trésor à une maturité de six mois, dont l'encours a augmenté de 30,3 %, passant de 1705 MD, à fin 2024, à 2221 MD, à fin décembre 2025.

Par ailleurs, l'opération principale de refinancement, qui représente 64,1 % de l'encours total des concours aux banques, a enregistré une progression de 12,8%, pour atteindre 5300 MD, au 31 décembre 2025, contre 4700 MD un an auparavant.

De même, l'encours des opérations de refinancement à plus long terme, d'une maturité d'un mois, est passé de 361 MD, à fin 2024, à un encours nul à la clôture de l'exercice 2025, selon la même source.

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