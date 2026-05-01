Tunisie: Les interventions de la BCT sur le marché monétaire atteignent 8,26 milliards de dinars en 2025

L'encours des interventions de la BCT sur le marché monétaire, effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique monétaire, a enregistré une progression de 114 MD (1,4%) pour s'établir à 8264 MD, à la fin de l'exercice 2025 contre 8 150 MD, à fin décembre 2024, selon le rapport «états financiers de l'année 2025 et rapport des commissaires aux comptes » publié par la BCT.

Cette évolution s'explique principalement par l'accroissement des opérations d'intervention sous forme de prises en pension de bons du Trésor à une maturité de six mois, dont l'encours a augmenté de 30,3 %, passant de 1705 MD, à fin 2024, à 2221 MD, à fin décembre 2025.

Par ailleurs, l'opération principale de refinancement, qui représente 64,1 % de l'encours total des concours aux banques, a enregistré une progression de 12,8%, pour atteindre 5300 MD, au 31 décembre 2025, contre 4700 MD un an auparavant.

De même, l'encours des opérations de refinancement à plus long terme, d'une maturité d'un mois, est passé de 361 MD, à fin 2024, à un encours nul à la clôture de l'exercice 2025, selon la même source.