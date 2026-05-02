Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 mai 2026

revue de presse

Kenya : Un jeu de société dédié aux ramasseurs de déchets plastiques

Les ramasseurs de déchets travaillent souvent dans l’ombre, sans formation ni véritable reconnaissance. Pour survivre, ils récupèrent tout ce qui peut encore avoir de la valeur dans d’immenses décharges. Pourtant, leur rôle est essentiel : en triant et en collectant ces matériaux, ils évitent que des quantités considérables de déchets ne finissent enfouies.

Le Circularity Gap Report 2025 souligne d’ailleurs l’ampleur de cet enjeu : sur plus de 100 milliards de tonnes de matériaux utilisés chaque année dans le monde, moins de 10 % sont réintégrés dans une logique circulaire. Dans ce contexte, les ramasseurs de déchets jouent un rôle clé en récupérant une part importante des matières recyclables. [Source Africanews]

Mali : L’approvisionnement en carburant maintenu sous escorte

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Plus de 830 camions-citernes sont réceptionnés à Bamako, ce 1er mai, pour alimenter les stations-service. L’opération vise à maintenir l’approvisionnement du pays en hydrocarbures malgré un contexte sécuritaire très tendu, marqué par les attaques coordonnées du 25 avril 2026.

Les autorités maliennes poursuivent les opérations d’approvisionnement du pays en hydrocarbures. Selon une communication officielle, plus de 830 camions-citernes sont réceptionnés dans les parkings avant le transfert du carburant vers les stations de vente.

L’opération est conduite par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, en collaboration avec la Police nationale. Elle vise à assurer la disponibilité du carburant pour les besoins des populations, des activités économiques et des services essentiels. [Source Apanews]

ODD : A Addis-Abeba, l’Afrique sonne l’alarme avant la COP32

Réunis à Addis-Abeba du 28 au 30 avril 2026, les participants au Forum régional africain sur le développement durable ont adopté une Déclaration appelant à accélérer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Dans la perspective de la COP32, que l’Éthiopie doit accueillir, l’Afrique veut désormais passer des engagements aux résultats concrets.

À moins de quatre ans de l’échéance de 2030 et de la prochaine COP, l’Afrique reconnaît l’ampleur du retard. La douzième session du Forum régional africain sur le développement durable, organisée à Addis-Abeba par la Commission économique pour l’Afrique, avec l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les entités des Nations Unies, s’est ainsi conclue par l’adoption de la Déclaration d’Addis-Abeba qui en fait l’analyse. [Source Afrik.com]

Nollywood Week 2026 à Paris : Le cinéma africain en vitrine avec Thomas Ngijol

Du 6 au 10 mai à Paris, la Nollywood Week revient avec une programmation ambitieuse. Un rendez-vous clé pour un cinéma africain en pleine expansion.

Le cinéma africain s’invite à Paris du 6 au 10 mai pour la 13e édition de la Nollywood Week, organisée au Cinéma L'Arlequin. Ce festival, devenu incontournable, met en avant une vingtaine d’œuvres venues du Nigeria, mais aussi du Ghana, du Kenya ou du Cameroun.

Porté par l’association Okada Media, l’événement s’impose comme la principale vitrine européenne du cinéma africain anglophone. Parrain de cette édition, Thomas Ngijol incarne le lien entre le continent et sa diaspora. Il ouvrira le festival et présentera le 9 mai son film Indomptables, tourné au Cameroun, suivi d’un échange avec le public. [Source Africa Radio]

La FIFA annonce un investissement record d'environ 7 800 milliards de francs CFA pour le football mondial

La FIFA a annoncé, jeudi, à Vancouver, au Canada, un investissement record d'environ 7 800 milliards de francs CFA (14 milliards de dollars US) destiné au développement du football international entre 2027 et 2030. Son président, Gianni Infantino, a promis aussi de financer davantage les 211 fédérations membres.

L'instance chargée du football mondial va allouer en même temps un budget d'environ 1 500 milliards de francs CFA (2,7 milliards de dollars US) à son programme FIFA Forward, dont le but est de construire des infrastructures pour les fédérations membres, a-t-il annoncé.

Gianni Infantino a dévoilé ces initiatives au 76e congrès de la FIFA, au cours duquel le budget prévu pour la période 2027-2030 et le rapport annuel 2025 de l'organisation sportive ont été approuvés. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Congo-Kinshasa : Sanctions américaines - Joseph Kabila dénonce une décision « injustifiée » et annonce des recours

L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, rejette fermement les sanctions prises à son encontre par les États-Unis. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 avril, son cabinet qualifie cette décision d'« injustifiée » et « politiquement motivée », dénonçant des accusations qu'il estime non fondées.

Dans ce document, le président honoraire exprime son incompréhension face à des sanctions qu'il juge « étonnantes ». Il affirme que celles-ci reposent sur des allégations non étayées par des preuves concrètes, notamment en lien avec une implication présumée dans la déstabilisation du pays. [Source Radio Okapi]

Cameroun : Après les violences dans le Nord-Ouest, le gouvernement présente sa version des faits

Après plusieurs jours de silence, au Cameroun, les autorités donnent leur version au sujet des violences meurtrières survenues dimanche 26 avril 2026 dans un village du département de Bui dans la région anglophone du Nord-Ouest.

Les acteurs de la société civile s'inquiètent des informations qui remontent du terrain, faisant état d'au moins 15 morts civils. Selon un communiqué du ministère de la Défense, 14 personnes ont été tuées et toutes seraient membres de groupes armés séparatistes.

Au Cameroun, la communication du ministère de la Défense fait état d’une « importante opération de ratissage » menée dans le village de Ndzerem-Nyam, dans l’arrondissement de Jakiri, « aux premières heures de la journée » de dimanche 26 avril 2026. L’intervention aurait été lancée sur la base de « renseignements » fournis par la population. [Source RFI]

Burkina : Suspension immédiate des importations de riz pour soutenir la production nationale

Le gouvernement burkinabè a annoncé la suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre des importations de riz sur l’ensemble du territoire national, selon un communiqué interministériel signé à Ouagadougou le 29 avril 2026; la mesure met fin à la délivrance des Autorisations spéciales d’importation (ASI) et prévoit un délai transitoire de deux mois pour les importateurs déjà titulaires d’autorisations en cours.

Le texte officiel précise que la décision s’applique à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce rizicole, sans distinction de taille ou de statut, et cible l’ensemble des points d’entrée du pays. Les autorités indiquent vouloir favoriser l’écoulement de la production nationale, en rendant temporairement inopérantes les procédures d’importation qui avaient cours jusqu’à présent. [Source Beninwebtv]

Gabon : L’Intelligence Artificielle au chevet de la biodiversité minière

Le secteur minier entame sa mue technologique pour répondre aux exigences environnementales croissantes. Entre septembre et décembre 2025, sur les sites de Moanda et Bakoumba au Gabon, une expérimentation de rupture a été menée par les lauréats du Challenge Open Innovation d’Eramet : les startups Mozaic Earth et Gentian. L’enjeu ? Transformer l’évaluation de la biodiversité grâce à une plateforme hybride dopée à l’intelligence artificielle (IA).

La force du projet réside dans la complémentarité de deux expertises de pointe. La startup Gentian mobilise l’imagerie satellite haute résolution et des drones pour cartographier les habitats à grande échelle. Parallèlement, Mozaic Earth a développé une plateforme centralisant ces flux ainsi que des clichés pris au sol par les équipes locales. [Source GabonMediaTime]

Le torchon brûle entre Madagascar et la France

Antananarivo a déclaré « persona non grata » un agent de l’ambassade de France à Madagascar. La justice malgache, elle, a inculpé un autre Français. Il est question d’actes de déstabilisation et de complot contre les autorités de transition.

Au moment même où la Gen Z malgache s’interroge sur l’opportunité de redescendre dans la rue, afin de replacer les points qu’elle avait mis sur les i, à l’époque du régime d’Andry Rajoelina, les Refondateurs dirigés par le colonel Michaël Randrianirina bandent les muscles contre une présumée opération de déstabilisation du pays. Comme sous d’autres cieux africains, les éléments de langage tissent un rapprochement avec Moscou et une dénonciation de mauvaises intentions… françaises. [Source Jeune Afrique]