Sénégal: Le président de la République va donner une 'grande interview' à trois médias, ce samedi

1 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va accorder une "grande interview" à trois des principaux groupes audiovisuels sénégalais, le Groupe Futurs Médias, Wal Fadjri (privés) et la RTS (publique), samedi 2 mai, à 21 heures, annonce la présidence de la République sur son compte X.

Le chef de l'État sera interviewé par les journalistes Moustapha Diop (directeur de Walf TV et de Walf FM), Assane Guèye (directeur de la Radio Futurs Médias) et Pape Alé Niang (directeur général de la RTS).

Niang va diriger l'interview, selon la même source.

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