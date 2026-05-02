Sénégal: Le Pacte national de stabilité sociale a donné lieu à des 'avancées significatives', selon le président de la République

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a relevé des "avancées significatives" dans la mise en oeuvre du Pacte national de stabilité sociale signé par le gouvernement et les fédérations syndicales il y a juste un an.

"Au-delà de l'installation effective des organes de gouvernance du Pacte national de stabilité sociale et de leur fonctionnement régulier, des avancées significatives ont été enregistrées", a dit M. Faye en recevant les revendications des fédérations syndicales au palais de la République, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

Plusieurs réformes majeures sont à un stade "très avancé", a-t-il assuré en citant celles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

Adoptées en Conseil des ministres, les réformes relatives à ces deux outils de gouvernance sociale doivent maintenant être soumises à l'Assemblée nationale au cours de cette année, selon le chef de l'État.

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D'après lui, les modifications apportées au Code du travail et au Code de la sécurité sociale reflètent fidèlement le "consensus" issu des concertations menées au préalable par les partenaires sociaux.

En parlant des acquis des syndicats, le président de la République a cité la généralisation de l'indemnité représentative de logement dans la fonction publique, l'adoption de décrets de régularisation de certaines catégories d'agents des secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. Les enseignants décisionnaires, les techniciens supérieurs de santé et les greffiers ont bénéficié de ces acquis, selon lui.

La revalorisation des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, les recrutements d'enseignants et de professionnels de la santé, les efforts de modernisation de l'Administration publique, la digitalisation des procédures et l'interconnexion des systèmes de gestion font partie des acquis du monde du travail, a dit Bassirou Diomaye Faye.

Persistance de tensions sociales dans certains secteurs d'activité

Parmi les progrès réalisés par l'État figurent l'extension progressive de la protection sociale, au profit des travailleurs du secteur informel notamment, et la gestion concertée de plusieurs contentieux sociaux, grâce au dialogue social, a-t-il ajouté.

D'après M. Faye, ces acquis sociaux contribuent à la réduction des conflits et des recours judiciaires liés au travail.

"Ces résultats traduisent une mise en oeuvre réelle, progressive et mesurable des engagements de l'État en l'espace d'une année, dans un contexte pourtant fortement contraint", a-t-il souligné.

Le président de la République a toutefois reconnu la persistance de tensions sociales dans certains secteurs d'activité, malgré la "trêve sociale" de trois ans prévue par le Pacte national de stabilité sociale signé le 1er mai 2025 par le gouvernement et les fédérations syndicales.

Il s'est réjoui de "l'évolution positive" du secteur de l'éducation et de la formation, par la signature d'un accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, le 16 avril 2026.

Bassirou Diomaye Faye a salué le rôle joué par le Premier ministre, Ousmane Sonko, et les membres du gouvernement, ceux chargés de la Fonction publique, de l'Éducation nationale et des Finances notamment, dans la conduite des négociations ayant abouti à cet accord.

M. Faye juge nécessaire, pour les parties concernées, de respecter la "trêve sociale", qu'il considère comme "une exigence majeure de crédibilité" et un moyen de consolidation durable du climat social.