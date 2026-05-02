Sénégal: L'année 2026 est celle de 'la consolidation des acquis et de l'accélération des réformes', rappelle Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré, vendredi 1er mai, à Dakar, avoir demandé au gouvernement de faire de cette année celle de "la consolidation des acquis et de l'accélération des réformes".

"L'année 2026 doit être celle de la consolidation des acquis et de l'accélération des réformes. À ce titre, [j'ai demandé au] gouvernement de concentrer son action autour des priorités clairement assumées", a dit M. Faye en recevant les revendications des fédérations syndicales au palais de la République, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs.

Il précise que la "la consolidation des acquis et l'accélération des réformes" font partie des priorités en question.

La finalisation des réformes, celles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la réforme des retraites et la modernisation du cadre juridique de la fonction publique font également partie des priorités auxquelles il a demandé au gouvernement de travailler.

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Le chef de l'État a insisté sur le renforcement de la protection sociale, l'extension de la couverture maladie universelle aux travailleurs du secteur informel et la consolidation de la viabilité des régimes de retraite notamment.

Bassirou Diomaye Faye juge nécessaire d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs par la poursuite de la régulation des prix et la mise en oeuvre des réformes fiscales.

Il a dit avoir réclamé au gouvernement la finalisation, dans les meilleurs délais, de la politique nationale de l'emploi, afin qu'elle soit adoptée et mise rapidement en oeuvre.

Préserver le climat de confiance nécessaire au "progrès économique et social"

Le président de la République assure aux fédérations syndicales veiller au renforcement des dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes.

Le gouvernement a pris "des initiatives substantielles et structurantes" en faveur de l'emploi, malgré les difficultés économiques, a-t-il affirmé.

M. Faye préconise la consolidation du dialogue social, l'institutionnalisation des concertations tripartites (l'État, les travailleurs et les organisations patronales), l'installation de comités de dialogue social dans les ministères et le renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation des engagements pris part par les employeurs.

Il juge nécessaire de renforcer les capacités de l'administration du travail, d'autant plus que l'effectivité du droit social dépend d"'une administration forte, crédible et pleinement opérationnelle".

Le chef de l'État affirme avoir demandé à ses collaborateurs concernés de mettre en place le Fonds d'intervention de l'administration du travail, lequel est, selon lui, "un levier opérationnel majeur" pour la prévention et la gestion des conflits sociaux.

La stabilité sociale repose sur "un équilibre exigeant", entre les engagements de l'État, les responsabilités des partenaires sociaux et le respect des règles du dialogue, a souligné Bassirou Diomaye Faye.

"Je réaffirme solennellement [la volonté] de l'État à respecter ses engagements", a-t-il dit, invitant les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité pour préserver le climat de confiance nécessaire au "progrès économique et social".