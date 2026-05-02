Sénégal: La CNTS assure privilégier le dialogue avec les employeurs

Dakar — La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) veut continuer à privilégier le dialogue avec l'État et les autres employeurs en vue de la satisfaction des revendications des travailleurs membres de ses syndicats constitutifs, a-t-on appris de son secrétaire général, Mody Guiro, vendredi 1er mai, à Dakar.

"Ce que nous voulons, c'est de maintenir le dialogue. Ce que nous voulons, c'est montrer à l'État que les organisations syndicales tiennent à ce que des solutions soient trouvées aux revendications des travailleurs", a dit M. Guiro.

Il s'entretenait avec des journalistes à la fin d'un rassemblement organisé par les fédérations syndicales, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

"Nous ne disons pas que tout doit être réglé [...] tout de suite. Mais nous pensons qu'il faut faire en sorte que les revendications les plus importantes connaissent des avancées significatives", a ajouté Mody Guiro.

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"Nous avons un certain nombre de revendications, qui figurent dans le [Pacte national de stabilité sociale], avec des engagements de l'État, des [syndicats et des] employeurs", a-t-il rappelé.

Il y a "énormément de revendications", a poursuivi le secrétaire général de la CNTS, précisant que des licenciements survenus dans certaines entreprises et la généralisation de l'indemnité de logement en font partie.

Il s'est préoccupé de "la situation des travailleurs de l'économie informelle", de "l'élargissement de la protection sociale", de "la réforme du Code du travail et du Code de la sécurité sociale".

"Aujourd'hui, nous avons tenu à être à leurs côtés [...] pour les assurer de notre propension au dialogue", a dit le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du secteur public, Olivier Boucal.

"Tous les acquis et les progrès de notre société sont effectivement le résultat de revendications portées par les syndicats", a ajouté M. Boucal après avoir pris part au rassemblement organisé par les leaders des fédérations syndicales.