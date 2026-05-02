Sénégal: Un syndicat réclame le changement 'immédiat' de hiérarchie des techniciens supérieurs de santé

Mbour — Le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé (SATSUS) a plaidé, jeudi, à Mbour (ouest), pour l'inclusion "immédiate et effective" de ses membres dans la hiérarchie A2.

Le SATSUS exige aussi que ce reclassement soit assorti, sur les bulletins de salaire des agents concernés, de la mention "administrateur de soins".

D'après son secrétaire général, Farba Ibrahima Ndiaye, le décret qui encadre ce reclassement est déjà publié au Journal officiel du 14 février 2026.

"La sortie du décret est une étape du processus. Ce que nous en attendons, c'est qu'il soit mentionné sur le bulletin de salaire de chacun d'entre nous 'administrateur de soins', que nous soyons inclus dans la hiérarchie A2 et que cela impacte concrètement notre rémunération", a soutenu M. Ndiaye.

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Il salue le travail fait par les services techniques des ministères impliqués dans le reclassement des techniciens supérieurs de santé et les assurances données récemment par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal.

Le secrétaire général du SATSUS regrette que le décret portant reclassement de ces techniciens tarde encore à entrer en vigueur.

"Nous avons accepté de surseoir [à la grève] depuis la sortie du décret. Il faut maintenant que [...] l'effectivité du reclassement se traduise dans les bulletins", a insisté Farba Ibrahima Ndiaye.