Afrique: La startup tunisienne JURIDOC à la conquête du Bénin avec Hope Groupe

La startup tunisienne JURIDOC, plateforme panafricaine de référence dédiée à la sécurité et à la conformité juridique, a annoncé, vendredi, avoir signé un accord stratégique avec le groupe béninois Hope Groupe, qui devient le distributeur exclusif de sa plateforme juridique au Bénin.

JURIDOC met à disposition des acteurs économiques l'ensemble de la législation, la jurisprudence et la doctrine de manière instantanément consultable afin d'offrir aux professionnels les outils nécessaires pour anticiper les évolutions normatives et sécuriser leurs décisions.

La plateforme génère également des synthèses juridiques basées sur les cadres régionaux en vigueur et facilite la recherche grâce à un assistant conversationnel répondant en langage naturel à partir de sources exclusives et vérifiées.

Déjà présente en Tunisie et au Sénégal, la plateforme JURIDOC s'apprête à ouvrir très prochainement ses opérations en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. L'arrivée au Bénin, aux côtés de Hope Groupe, vient ainsi enrichir un dispositif panafricain en pleine accélération, au service des entreprises, des professionnels du droit et des institutions publiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conclue en marge de la Conférence internationale sur le financement de l'investissement et du commerce en Afrique (FITA 2026), tenu du 28 au 29 avril 2026 à Tunis, à l'initiative du TABC, cette alliance permettra à JURIDOC de consolider son implantation régionale et de renforcer sa couverture des zones économiques OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) et ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine). La plateforme couvre aussi, désormais, les textes et la réglementation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA).

« Cette convention avec Hope Groupe est une étape déterminante. Offrir aux acteurs économiques béninois un accès intelligent à leur environnement juridique est un véritable levier de compétitivité, nous rapprochant de notre vision : faire de JURIDOC la référence panafricaine de la conformité juridique offrant ainsi un accès exclusif aux acteurs économiques et aux professionnels du droit à l'échelle mondiale qui ont des intérêts sur le continent », a déclaré le premier dirigeant de JURIDOC, Kais Assali.

De son côté, le premier responsable de Hope Groupe, Eric Liconnet a affirmé que « les acteurs béninois ont un besoin réel de centraliser l'accès au droit avec des capacités d'analyse intelligente. En tant que distributeur exclusif, Hope Groupe mobilisera son réseau pour faire de JURIDOC un standard, soutenant ainsi la transformation digitale et la bonne gouvernance du pays ».

JURIDOC est la plateforme panafricaine de référence dédiée à la sécurité et à la conformité juridique, à travers des outils d'analyse intelligente (détection de non-conformités, veille personnalisée et assistant conversationnel). Hope Groupe est une holding panafricaine qui conçoit, développe et pilote un ensemble de filiales dédiées à la transformation économique et sociale en Afrique.