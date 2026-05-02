Afrique: Volley-ball - L'Étoile du Sahel file en demi-finales de la Coupe de Tunisie

L'Etoile du Sahel s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie de volley-ball (saison 2025-2026), en battant l'UST Sfax 3-0 (25-23, 25-23, 25-22), à l'issue du premier quart de finale disputé vendredi à la salle de Sfax.
Les autres quarts de finale auront lieu samedi.
Vendredi 1er mai
Salle Bejaoui de Sfax :
UST Sfax - Etoile du Sahel 0-3
Samedi 2 mai
Salle Bejaoui de Sfax (14h00) :
CS Sfaxien - CO Kélibia
Salle Zouaoui (15h00) :
Espérance de Tunis - ASTT Sfax
Salle de Boussalem (16h00) :
MS Boussalem - Saydia SBS