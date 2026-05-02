Tunisie: Début de l'évacuation des blessés algériens de l'hôpital régional de Béja vers l'Algérie

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi soir, le lancement de l'opération d'évacuation des ressortissants algériens blessés dans l'accident de dérapage d'un bus touristique survenu à Mjez El Bab, dans le gouvernorat de Béja.

Selon un communiqué du ministère, les blessés sont transférés depuis l'hôpital régional de Béja vers l'Algérie, où ils poursuivront leur prise en charge au sein des structures sanitaires nationales.

Cette opération est menée en coordination étroite entre les autorités tunisiennes et algériennes. Des moyens de transport sanitaire équipés, accompagnés d'équipes médicales et paramédicales, ont été mobilisés afin de garantir le transfert des patients dans les meilleures conditions de sécurité et de prise en charge.

Des équipes médicales spécialisées assurent également l'accompagnement des blessés tout au long du trajet, avec un suivi continu de leur état de santé et l'application de toutes les mesures nécessaires pour préserver leur stabilité jusqu'à leur arrivée en Algérie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, la cellule de crise du ministère algérien de la Santé continue de suivre l'évolution de la situation en coordination avec les autorités concernées, afin d'assurer le bon déroulement de l'opération d'évacuation et la continuité des soins une fois les patients rapatriés, précise la même source.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.