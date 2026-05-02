Tunisie: Début de l'évacuation des blessés algériens de l'hôpital régional de Béja vers l'Algérie

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi soir, le lancement de l'opération d'évacuation des ressortissants algériens blessés dans l'accident de dérapage d'un bus touristique survenu à Mjez El Bab, dans le gouvernorat de Béja.

Selon un communiqué du ministère, les blessés sont transférés depuis l'hôpital régional de Béja vers l'Algérie, où ils poursuivront leur prise en charge au sein des structures sanitaires nationales.

Cette opération est menée en coordination étroite entre les autorités tunisiennes et algériennes. Des moyens de transport sanitaire équipés, accompagnés d'équipes médicales et paramédicales, ont été mobilisés afin de garantir le transfert des patients dans les meilleures conditions de sécurité et de prise en charge.

Des équipes médicales spécialisées assurent également l'accompagnement des blessés tout au long du trajet, avec un suivi continu de leur état de santé et l'application de toutes les mesures nécessaires pour préserver leur stabilité jusqu'à leur arrivée en Algérie.

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Par ailleurs, la cellule de crise du ministère algérien de la Santé continue de suivre l'évolution de la situation en coordination avec les autorités concernées, afin d'assurer le bon déroulement de l'opération d'évacuation et la continuité des soins une fois les patients rapatriés, précise la même source.