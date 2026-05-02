Tunisie: 60 mm de pluie et crue de plusieurs oueds après des orages à Kasserine

De fortes pluies ont été enregistrées à Kasserine, où 60 millimètres sont tombés en quelques heures, provoquant le débordement de plusieurs oueds, a indiqué vendredi soir le chercheur en climatologie Amer Bahba.

Ces précipitations s'inscrivent dans le cadre de perturbations météorologiques accompagnées d'orages, ayant affecté principalement les régions du centre-ouest et du sud-ouest du pays. Les importantes quantités d'eau ont entraîné des écoulements dans plusieurs oueds et nécessité l'intervention des secours, notamment pour venir en aide à un moyen de transport bloqué dans la région d'Oum Laarayes, dans le gouvernorat de Gafsa.

Selon la même source, 25 millimètres de pluie ont également été enregistrés dans le gouvernorat de Sidi Bouzid au cours de la nuit écoulée.

Amer Bahba a précisé dans une déclaration accordée à Diwan Fm que l'intensité de ces perturbations devrait progressivement s'atténuer, tout en laissant place à des pluies faibles et localisées, notamment sur les régions de l'est et du sud-est.

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Il a par ailleurs annoncé une amélioration progressive des conditions météorologiques à partir de cette nuit et durant les prochains jours du mois de mai, avec une hausse attendue des températures.

Dans un contexte connexe, un spécialiste en géographie a estimé que ces épisodes orageux pourraient reprendre la semaine prochaine, soulignant qu'ils constituent un phénomène habituel des périodes de transition entre le printemps et l'été.