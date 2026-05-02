Tunisie: Coopération Tunisie-Wyoming - Mark Gordon met en avant une vision à long terme

Le gouverneur de l'État américain du Wyoming, Mark Gordon, a mis en avant la solidité et la dynamique de la coopération entre la Tunisie et le Wyoming, soulignant qu'elle repose sur une convergence de défis et d'intérêts communs, notamment en matière de sécurité, de ressources naturelles et d'énergie.

Dans un entretien accordé à l'Agence TAP, Gordon a affirmé que ce partenariat, établi depuis 2004, s'inscrit dans une vision stratégique à long terme. Il l'a comparé à « la plantation d'un olivier, dont les fruits commencent à apparaître aujourd'hui après des années de coopération ».

Initialement centrée sur le domaine sécuritaire, la coopération s'est renforcée à travers la participation de la Tunisie à l'exercice militaire African Lion, impliquant des forces américaines, tunisiennes et internationales. Le gouverneur a salué, à ce titre, le professionnalisme et le niveau élevé de coordination observés lors des entraînements, dans un contexte sécuritaire de plus en plus complexe.

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Au fil des années, ce partenariat s'est élargi aux domaines académique et technique. Gordon a évoqué l'existence de quatre mémorandums d'entente encadrant la coopération dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'hydrologie, la gestion des ressources naturelles et les technologies de l'information. Il a également mis en avant le rôle des échanges universitaires dans le renforcement de cette relation.

Abordant les défis communs, le gouverneur a insisté sur la problématique de la rareté des ressources hydriques et de la sécheresse. Il a indiqué que les précipitations dans le Wyoming représentent actuellement environ 40 % de la moyenne normale, une situation comparable, selon lui, aux conditions climatiques en Tunisie. Les recherches conjointes visent ainsi à améliorer la gestion de l'eau et à renforcer la résilience du secteur agricole.

Sur le plan énergétique, Gordon a évoqué les perspectives d'élargissement de la coopération à de nouveaux domaines, notamment les énergies renouvelables, en mettant en avant les avancées de son État dans l'éolien et le solaire. Il a également mentionné des pistes de collaboration futures dans les domaines de l'énergie nucléaire et des technologies de captage du carbone, en vue de promouvoir des systèmes énergétiques durables et fiables.

En marge de sa visite en Tunisie, le gouverneur du Wyoming a tenu des réunions avec des responsables tunisiens, dont les ministres de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur, ainsi qu'avec des chercheurs d'instituts nationaux, afin d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales. Il s'est dit confiant quant à l'évolution de ce partenariat et aux perspectives de coopération dans les secteurs stratégiques pour les deux parties.