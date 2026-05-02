Tunisie: Recommandation présidentielle - Des performances réelles à traduire dans le vécu quotidien des Tunisiens

Assurant le suivi de la gestion des affaires quotidiennes de la Tunisie, le Président de la République a reçu, mercredi 29 avril 2026, un rapport de la part du ministre de l'Economie et de la Planification et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) concernant les résultats de la participation aux Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM).

La rencontre a été une nouvelle occasion pour le Chef de l'Etat de réaffirmer les choix de la Tunisie nouvelle en faveur de la voie de la souveraineté et du principe du compter-sur-soi qui ont déjà eu des signes positifs et encourageants dans la plupart des secteurs socioéconomiques.

En effet, les paramètres de l'inflation sont de plus en plus maîtrisés et limités et les indicateurs de croissance sont fortement améliorés comme le mentionnent les chiffres et les rapports des diverses instances financières nationales et internationales.

Tout en se félicitant de ces nouvelles donnes, le Président Kaïs Saïed a mis l'accent sur la nécessité de traduire et de faire répercuter ces nouvelles performances de manière concrète sur la réalité et sur le vécu quotidien des citoyens, plus particulièrement dans les domaines de proximité, à savoir la santé, le transport, l'éducation et la protection sociale.

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Plus encore et fidèle à son approche et sa détermination privilégiant le respect total de l'indépendance de la décision et de la souveraineté de notre pays, le Chef de l'Etat a souligné, en martelant en toute substance, que la Tunisie «ne se soumettra à aucune injonction ni pression extérieure».

D'où l'impératif de faire entendre "haut et fort" la voix du pays dans les différentes rencontres et manifestations internationales, une position qui s'inscrit dans la continuité d'un discours mettant en avant la souveraineté nationale face aux partenaires financiers internationaux.

Le Président de la République a fustigé, par ailleurs, les propos défaitistes de certains lobbies qui lancent des critiques à tort et à travers et anticipent sur de prétendus échecs, avant de mettre en avant la volonté de fer affichée par le peuple tunisien qui, par «sa cohésion et sa prise de conscience», a lancé un cinglant démenti à ces voix alarmistes, prouvant, si besoin est, la résilience nationale malgré une conjoncture économique mondiale loin d'être clémente.

Cette nouvelle réunion avec les principaux responsables de la dynamique économique et financière vient confirmer l'intérêt étroit que porte le Chef de l'Etat au suivi méticuleux des différents dossiers touchant aux relations avec les partenaires internationaux de la Tunisie, sans négliger pour autant les affaires courantes, dont notamment la poursuite de l'élaboration du Plan de développement 2026-2030, la préparation de l'application de la loi de finances 2026.

Ainsi, la Tunisie, par la voix du Président de la République, est décidée à ne se soumettre à aucun diktat et de poursuivre la volonté de compter sur ses propres moyens de façon à honorer ses engagements sans recourir aux endettements étrangers, ce qui traduit la volonté du peuple tunisien, détenteur unique de la souveraineté.