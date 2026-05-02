Le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire (CJCN-SA) a remis le vendredi 1er mai 2026, trois prix spéciaux aux meilleurs cordons bleus de la SNC.

Pour encourager les bonnes pratiques d'hygiène en matière de restauration, le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire (CJCN-SA) a décerné, en partenariat avec l'Organisation des nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), trois prix spéciaux en art culinaire à cette 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC).

Le premier prix d'un montant de 1 million F CFA est revenu à Euphrasie Madiega de la Gnagna avec son plat Colki (couscous de nénuphar aux feuilles de moringa à la viande hachée). La représentante du Bazega, Mamounata Nikiema, a remporté le deuxième prix d'une valeur de 750 000 F CFA avec son plat Gnon au poulet et le troisième prix d'un montant de 500 000 F CFA a été décerné à Soumnama Arcange Moise Sawadogo, originaire du Tuy avec son plat Gnongon de maïs à la sauce chenille de karité. Selon le coordonnateur du CJCN-SA, Ibrahim Bayili, ces prix spéciaux ont pour but de soutenir les trois lauréates en art culinaire.