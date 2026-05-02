Burkina Faso: Nahouri - Transition Agroecologie

Le premier vice- président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Francis Williams Yaguibou a présidé ce 30 avril 2026, une rencontre de plaidoyer pour la prise en compte de l'Agroecologie dans les plans communaux de développer (PCD). L'initiative est du programme d'appui à la transition Agroécologie par les OSC en Afrique de l'Ouest. Rencontre qui a regroupé les leaders d'opinion et les membres de la délégation spéciale de la commune de Pô.

Au Burkina Faso, l'intégration de l'Agroecologie dans les politiques locales, notamment dans les plans communaux de développement (PCD), reste insuffisante ou inexistante dans plusieurs communes. Les collectivités territoriales, à travers les délégations spéciales jouent un rôle crucial dans l'orientation des stratégies de développement local.

C'est donc pour impliquer davantage les leaders d'opinion et les membres de la délégation afin d'accroître durablement la production et la production agro - sylvopastorale, halieutiques et fauniques par l'adoption de pratiques agroécologiques que cette rencontre a été initiée. Après une présentation de l'association pour la recherche et la formation en Agroécologie (ARFA), du projet(programme d'appui a la transition agroécologique par les. OSC en Afrique de l'Ouest), les enjeux et les opportunités de l' Agroécologie (AE) pour le développement des communautés, s'en ait suivi des échanges.

Des échanges qui ont permis aux participants d'être mieux informés et sensibiliser sur les enjeux de l'agroécologie et sont engagés à prendre en compte l'agroécologie dans les politiques de développement local. Au terme des travaux, le chargé de programme de ARFA, Kassoum Zoré et la coordinatrice nationale Agroécologie de OXFAM, Amira O. Karma qui ont conduit la mission de Pô ont dit toutes leur satisfaction au regard de la qualité des échanges et des contributions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

<< Nous sommes confiants et convaincus qu'à l'horizon 2025, les pays de l'Afrique de l'ouest atteindront la souveraineté alimentaire et nutritionnelle grâce à une agroécologie résiliente face aux changements climatiques pourvoyeuse d'emplois décents et génératrice de croissance inclusive>> ont-ils indiqué.

Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la mise en du programme d'appui à la transition Agroécologie par les OSC en Afrique de l'Ouest (APAESC-AO) mène au Burkina par l'association pour la recherche et la formation en Agroécologie (ARFA), le conseil national de l'agriculture biologique ( CNABio) et Enabel avec l'appui financier de OXFAM.