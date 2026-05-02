Bénin: Les prix du carburant à la pompe revus à la hausse depuis le 1er mai

2 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Face à la flambée des cours mondiaux du pétrole, exacerbée par les tensions persistantes au Moyen-Orient, le gouvernement béninois a annoncé jeudi 30 avril une révision tarifaire des produits pétroliers. Si tous les carburants ne sont pas logés à la même enseigne, c'est le pétrole lampant qui enregistre la hausse la plus significative.

La hausse la plus importante concerne le pétrole lampant, il passe de 639 à 1 040 francs CFA (de 97 centimes d'euros à 1,58 euro) le litre. L'essence et le gasoil ne sont pas épargnés. À la pompe, il faudra débourser par litre, 725 (1,10 euro) pour l'essence et 750 francs CFA (1,14 euro) pour le gasoil. Une majoration de 30 francs CFA (4 centimes d'euros) chacun.

« Il y a des clients qui se fâchent. On essaie de les calmer »

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La décision, annoncée jeudi, est entrée en application dès vendredi. Dans les stations-service, les gérants ont dû annoncer la nouvelle à des clients parfois pris de court. Pascal, gérant d'une station à Cotonou, raconte comment il a géré ses premiers clients : « On les salue. On leur dit s'il vous plait il y a eu une augmentation. Il y a d'autres qui sont déjà au courant, d'autres non. Il y a des clients qui se fâchent. On essaie de les calmer. Certains continuent leur chemin, d'autres achètent. Quelques-uns parmi eux se demandent à quand la fin de cette guerre au Proche-Orient. »

Deux automobilistes venus s'approvisionner dans une autre station de la ville, expriment leur désarroi et leur surprise : « À ma grande surprise ce matin, j'ai su que l'essence a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir après, les conducteurs de taxis-motos, les gens qui ont des budgets planifiés, mais on va faire avec. On est là, on subit, la vie continue. »

Pour justifier cette décision, Le gouvernement invoque la flambée des cours du pétrole, sur les marchés internationaux et la crise au Moyen-Orient. Les autorités affirment avoir veillé à préserver le pouvoir d'achat des Béninois dans la fixation de ces nouveaux prix.

Quant au gaz domestique, le tarif reste inchangé.

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