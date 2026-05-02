Sénégal: Moussa Niakhaté, le taulier lyonnais

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 5 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Ce samedi 2 mai, on s'intéresse au Sénégalais Moussa Niakhaté, défenseur central de l'Olympique lyonnais.

À Lyon, ne cherchez pas qui est le patron, il se nomme Moussa Niakhaté. À tout juste 30 ans, le défenseur central de l'OL est le deuxième joueur le plus utilisé par son entraîneur, Paulo Fonseca, et ce, malgré son absence d'un mois et demi lors de la Coupe d'Afrique des Nations.

Moussa Niakhaté est indispensable à la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Quarante matchs disputés toutes compétitions confondues, vice-Capitaine pour sa deuxième saison à Lyon, le défenseur sénégalais est incontournable sur et en dehors des terrains. Et il impressionne notre consultant de Radio Foot Internationale, Yoro Mangara.

Arrivée à l'été 2024 de Nottingham Forest

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est lui, dans le vestiaire, qui donne le ton, dit-il. Il a été énorme tout au long de la saison. Je crois que Lyon est troisième de Ligue un grâce à ses performances aujourd'hui. C'est vraiment un des tauliers de Lyon et un des tauliers de la sélection sénégalaise ».

Arrivée à l'été 2024 de Nottingham Forest contre 32 millions d'euros, transfert le plus cher de l'histoire de l'OL, le joueur a connu une progression constante sur tous les plans.

« Dans la lecture de la profondeur, le jeu de tête, l'anticipation, la lecture du jeu. Pour moi, aujourd'hui, c'est tout simplement le meilleur défenseur de Ligue 1 », continue Yoro Mangara.

Troisième de Ligue un actuellement avec Lyon, Moussa Niakhaté va tenter d'aller décrocher la qualification à la Ligue des champions avec son club avant de découvrir la Coupe du monde avec le Sénégal dans quelques semaines.