Nigeria: L'opposition de l'ADC se réjouit prudemment après sa réintégration sur les listes électorales

Au Nigeria, la Cour suprême a ordonné, ce jeudi 30 avril, à la Commission électorale nationale indépendante (Inec) de réintégrer immédiatement le parti d'opposition Congrès démocratique africain (ADC) sur les listes électorales, en vue du scrutin présidentiel qui se tiendra en janvier 2027. L'Inec refusait de reconnaître les nouveaux dirigeants du parti, dont l'autorité est contestée par une faction rivale. Ce jugement est donc une première bonne nouvelle pour l'ADC, alors que les partis politiques nigérians ont jusqu'à la fin du mois de mai pour organiser des primaires, afin de désigner leurs candidats (présidence et vice présidence) pour la prochaine présidentielle.

Le site web de la Commission électorale nigériane (Inec) a été mis à jour. Le nom de l'ancien président du Sénat, David Mark, a été réintégré, en tant que président du Congrès démocratique africain (ADC).

Les autres cadres dirigeants de la coalition d'opposition apparaissent également sur ce site, suite à la décision de la Cour suprême, qui invalide un précédent jugement de la Cour d'appel. Cependant, une autre procédure est toujours en cours contre la direction du parti, cette fois devant un tribunal fédéral, à Abuja.

« Prudence »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette fin de semaine, le porte parole de l'ADC a incité les soutiens du parti à « la prudence » estimant « qu'une bataille a été gagnée, mais pas la guerre ». « Ne célébrons pas trop vite », a également déclaré l'opposant Atiku Abubakar, qui a rejoint cette coalition d'opposition il y a quelques mois, aux côtés de Peter Obi, également candidat lors de la précédente présidentielle au Nigeria.

Dans un communiqué publié juste après sa victoire devant la Cour suprême du Nigeria, l'ADC a dénoncé « des interférences, de la mauvaise foi et des tentatives répétées pour affaiblir les voix de l'opposition » nigériane.