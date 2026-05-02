Sénégal: Reprise des vols à l'aéroport de Ziguinchor

Au Sénégal, le premier vol commercial a atterri vendredi 1er mai au nouvel aéroport de Ziguinchor, capitale de la Casamance au sud du pays. Il a rouvert ses portes ce jeudi après 4 ans de travaux de modernisation ... L'ouvrage, d'un coût de 13 milliards de FCFA, doit permettre d'accompagner la « relance » de la région promise par les autorités.

Avec notre correspondante à Dakar, Pauline Le Troquier

Le ministre des Transports terrestres et aériens et celui des Infrastructures ont été les premiers à se poser sur la nouvelle piste ce jeudi 30 avril. Portée à 2 000 mètres de long sur 30 mètres de large, elle a été rénovée par la filiale sénégalaise du groupe français Eiffage. Son balisage lumineux doit permettre de sécuriser l'arrivée de vols de jour comme de nuit. Le parking peut désormais accueillir jusqu'à 2 Boeing 737-700.

L'infrastructure porte les espoirs de rattrapage économique d'une région longtemps freinée par le conflit autour de son indépendance... Les tensions politiques sous l'ancien régime ont également contribué à isoler la Casamance, fief du Premier ministre Ousmane Sonko, à l'époque où ce dernier était opposant. En 2023, le ferry qui relie deux fois par semaine Dakar à Ziguinchor avait notamment été fermé pendant près d'un an.

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Pour l'heure, l'aéroport assurera des vols domestiques quotidiens avant d'envisager une ouverture aux liaisons internationales. Les standards de construction ont été pensés pour accueillir touristes et investisseurs étrangers.

Jeudi, lors de la réception technique de l'aéroport, le ministre des Infrastructures a par ailleurs annoncé le lancement, le 31 juillet prochain, des travaux du second pont de Ziguinchor. En remplaçant un ouvrage existant qui menace de s'effondrer, cette infrastructure doit sécuriser la mobilité dans la région.

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