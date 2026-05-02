Cameroun: Une révision de la loi des finances s'annonce

2 Mai 2026
Radio France Internationale

Au Cameroun, le gouvernement prépare une révision de son budget 2026. Pour la neuvième année consécutive, Yaoundé envisage une loi de finances rectificative afin d'ajuster ses prévisions budgétaires à la conjoncture internationale. Une probabilité qui révèle, selon certains experts financiers, une fragilité structurelle de la programmation financière du pays face aux chocs extérieurs, en l'occurrence ici, le contexte de guerre au Moyen-Orient.

C'est une petite phrase de Louis Paul Motazé, ministre camerounais des Finances, prononcée en marge des assemblées de printemps du Fonds monétaire Internationale (FMI) et de la Banque mondiale (BM), à Washington, du 13 au 18 avril 2026, qui a attiré l'attention sur la question. « Nous réfléchissons, avec mes collaborateurs et par souci de transparence, à proposer au chef de l'État de réviser le budget », a déclaré en substance le ministre Motazé.

La loi des Finances à soumettre à la révision a été adoptée, il y a cinq mois, à un montant de plus 8 800 milliards de francs CFA.

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Pour l'expert financier Patrick Duprix Anicet Mani, la possible révision de cette loi des Finances est la conséquence du contexte de choc pétrolier déclenché par le conflit militaire opposant les États-Unis et Israël à l' Iran, depuis fin février 2026.

Patrick Duprix Mani s'alarme d'une révision - la neuvième du genre - de manière consécutive qui « révèle la fragilité de la programmation financière du Cameroun face aux chocs exogènes ».

Le ministre des Finances, lui, évoque « un impératif de transparence que commandent des éléments nouveaux », en l'occurrence, ici, un possible surcroit de recettes, suite à l'augmentation du prix du brut, qui apporte un changement substantiel au budget.

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