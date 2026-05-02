Tunisie: Premier discours officiel du nouveau secrétaire général de l'UGTT à l'occasion du 1er-Mai

En Tunisie, la centrale syndicale UGTT a tenu un rassemblement à l'occasion du 1er mai, l'occasion pour le nouveau secrétaire général, Salaheddine Selmi, de faire son premier discours officiel en public et de renforcer les rangs face à l'absence de dialogue social avec le gouvernement.

Plusieurs centaines de militants syndicaux se sont réunis devant le siège de l'UGTT, le vendredi 1er mai. Parmi les slogans, beaucoup portent sur l'inflation et la cherté de la vie, comme l'explique Mohamed, membre de l'Union des jeunes travailleurs. Il porte, avec lui, un couffin de courses vide pour le symbole : « Pour vous faire un point sur la situation aujourd'hui, plein de produits de première nécessité manquent souvent. Parfois, c'est le lait, parfois la semoule, parfois c'est le sucre... des produits qu'utilisent les familles tunisiennes. Donc nous, nous sommes là aujourd'hui pour montrer qu'il y a une conscience citoyenne de cette crise, qu'il y a encore des forces politiques et des syndicalistes qui tentent de s'exprimer sur ces questions. »

Dans son discours, Salaheddine Selmi, nouveau secrétaire général de l'UGTT, continue d'opter pour un ton rassembleur mais questionne aussi l'absence de dialogue avec le gouvernement, comme il l'explique dans sa déclaration aux médias : « Aujourd'hui, ce n'est pas à l'UGTT d'amorcer le dialogue. Le dialogue social a une dimension plus vaste que la politique. Il ne s'agit pas seulement de l'augmentation salariale décidée par le gouvernement, mais il y a énormément de dossiers en attente, à cause de la rupture du dialogue depuis des années. »

La veille de la mobilisation de l'UGTT, le gouvernement a publié, dans le journal officiel, des augmentations salariales de 5% dans le secteur privé et une prime spécifique pour le secteur public.

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