Cote d'Ivoire: La BICICI enregistre une hausse de 30 % de ses bénéfices grâce à l'augmentation des dépôts au premier trimestre

La BICICI, banque commerciale basée à Abidjan et unité locale de BNP Paribas, a réalisé l'une des plus fortes performances bénéficiaires parmi les banques cotées à la BRVM au premier trimestre 2026, avec un bénéfice net en hausse de près de 30% à 10,4 milliards de FCFA (18,6 millions de dollars) - un résultat tiré par la croissance des revenus à la fois sur les marges d'intérêt et les commissions.

Le produit net bancaire a augmenté de 17% à 21,2 milliards FCFA (37,9 millions $), reflétant ce que la banque a décrit comme une bonne dynamique à la fois des marges d'intérêt et des commissions nettes. Le résultat avant impôt a augmenté de 21% à 11,2 milliards de FCFA (20 millions de dollars), suggérant que la banque a géré les coûts et les charges de risque suffisamment bien pour préserver la majeure partie de l'augmentation des revenus dans le résultat net.

Le bilan a montré une divergence qui devient une tendance dans le secteur : les dépôts ont augmenté de 14,5% à 996 milliards de FCFA (1,78 milliards de dollars) tandis que le portefeuille de prêts a diminué de 4,5% à 523 milliards de FCFA (935 millions de dollars), les remboursements anticipés des prêts par les clients ayant réduit l'encours de crédit. La banque a attribué la contraction des prêts à des remboursements anticipés volontaires plutôt qu'à une décision de resserrement du crédit de sa part.

La BICICI(BRVM : BICC) a déclaré qu'elle avait l'intention de maintenir sa dynamique commerciale jusqu'à la fin de l'année, tout en conservant sa discipline en matière de risques et de coûts - une déclaration de continuité plutôt qu'un changement de direction.

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Le résultat positionne la BICICI comme l'une des banques les plus rentables de Côte d'Ivoire par rapport à sa taille, avec un rendement avant impôt qui implique une marge d'exploitation saine, même dans un marché concurrentiel.

Points clés à retenir

La BICICI est la filiale ivoirienne de BNP Paribas, ce qui lui donne accès à un réseau mondial de financement du commerce, de produits structurés et de correspondants bancaires que la plupart des concurrents locaux ne peuvent égaler. Ce positionnement est important en Côte d'Ivoire, qui est la plus grande économie de la zone UEMOA et une plaque tournante importante pour le financement des matières premières - le cacao, le café, le caoutchouc et l'huile de palme nécessitent tous des solutions de financement et de couverture avant exportation qu'une banque soutenue par BNP Paribas est bien placée pour fournir.

L'augmentation de 17 % du produit net bancaire sur un portefeuille de prêts stable ou en baisse est remarquable : elle suggère que la BICICI gagne plus par unité de crédit et par transaction - soit grâce à des prêts à meilleur prix, soit grâce à des commissions plus élevées, soit grâce à une combinaison d'activités plus rentable. Les remboursements anticipés des clients qui ont réduit le portefeuille de prêts rappellent que les grandes entreprises emprunteuses en Afrique de l'Ouest gèrent souvent leurs liquidités de manière active, en remboursant lorsqu'elles ont des liquidités plutôt qu'en conservant des soldes.

Pour les investisseurs, un bond de 30 % des bénéfices est un résultat solide quel que soit l'environnement ; la question est de savoir s'il s'agit d'une tendance ou d'une réalisation sur un seul trimestre. La trajectoire de l'année 2025 et la capacité de la banque à reconstituer son portefeuille de prêts sans sacrifier la qualité au cours des deuxième et troisième trimestres détermineront si 2026 sera une année de croissance composée des bénéfices ou un renversement de tendance.