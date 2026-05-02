Togo: Un enfant qui apprend sans crainte apprend mieux

2 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Plan International Togo mobilise les personnels enseignants des régions Kara et Plateaux pour promouvoir des méthodes pédagogiques positives, dans le cadre du projet « Space to Lead ».

Le bâton a encore la vie dure dans les salles de classe. Malgré les orientations du ministère de l'Éducation nationale, les châtiments corporels persistent dans de nombreux établissements scolaires, au détriment du bien-être et de la réussite des élèves.

Pour inverser cette tendance, Plan International Togo, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et avec l'appui de Plan International Suède, a réuni à Kara plus de 600 enseignants des établissements publics et privés des régions Kara et Plateaux pour des réunions de sensibilisation aux méthodes d'enseignement positives et non violentes.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Space to Lead », financé par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI).

Le projet vise à renforcer la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire et à promouvoir l'éducation aux droits des jeunes.

Il faut faire évoluer les pratiques pédagogiques pour créer des environnements scolaires sains, inclusifs et respectueux des droits des apprenants.

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