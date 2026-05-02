Ile Maurice: Une mesure dissuasive pour transmettre un message fort

Depuis hier, l'Energy Efficiency (Control of Non Essential Grid-Powered Activities) Regulations 2026 s'appliquent aux abonnés non résidentiels raccordés au Central Electricity Board (CEB) et ce, jusqu'au 1eᣴ novembre, afin de réduire le gaspillage d'énergie. En revanche, les services essentiels sont explicitement exemptés de ces restrictions.

Le Pr Khalil Elahee, président de la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA), explique le procédé. «Je souhaite faire ressortir que ces mesures concernent les cas non résidentiels, notamment les lieux publics. Il est important de distinguer, surtout au début, entre les infractions légères, mineures et les cas de gaspillage aggravé. Il y aura toujours un travail pédagogique et d'explication à mener.»

L'objectif est de servir de dissuasion afin de faire passer un message fort. Des avertissements seront émis en amont. Si c'est un cas mineur, indique-t-on, il y aura un avertissement, suivi d'un contrôle et ceux qui sont réfractaires devraient, dans un délai précis, prendre des mesures correctives.

Deux exemples illustrent ces situations. Pour les bâtiments publics tels que les municipalités et les conseils de district, il arrive que des lumières restent allumées en plein jour, sans réelle utilité. Il s'agit alors d'un gaspillage d'énergie et d'une forme de négligence, voire d'abus. Dans ces cas, des amendes pourront être appliquées.

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Un autre exemple concerne les centres commerciaux et autres lieux publics, où l'on observe parfois une utilisation excessive de la climatisation, même lorsqu'elle n'est pas nécessaire, ainsi que des éclairages ou des panneaux publicitaires, qui ne sont pas dans l'ordre de ce qui est acceptable ou qui ne sont pas alimentés par l'énergie solaire. Dans ces cas, si aucune action n'est prise après un avertissement, la police émettra un avis d'infraction.