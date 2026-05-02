Ile Maurice: Rajah Ramdaursingh pressenti pour succéder à Mahen Kundasamy

Le choix du successeur de Mahen Kundasamy à la tête de l'Economic Development Board (EDB) pourrait se porter sur Rajah Ramdaursingh, proche collaborateur du Premier ministre, Navin Ramgoolam, et membre de l'équipe économique du Parti travailliste lors de la dernière campagne électorale.

Mahen Kundasamy quittera la direction de l'EDB à la fin mai pour prendre le poste d'ambassadeur de Maurice à Bruxelles, capitale de la Belgique. À ce titre, il s'attend à gérer des dossiers prioritaires, notamment l'accès préférentiel au marché européen dans le cadre de l'accord de partenariat économique mais aussi les pressions croissantes en matière de transparence fiscale et de conformité réglementaire, sous l'impulsion de la Commission européenne. Il devra également oeuvrer à mobiliser des sources de financement auprès de l'Union européenne pour accompagner la transition économique et environnementale de Maurice.

Quant à Rajah Ramdaursingh, si sa nomination est confirmée, il devra démontrer et faire mentir l'ex-vice Premier ministre, Paul Bérenger, selon qui l'EDB tarde à traiter des dossiers d'investissements d'une valeur de Rs 47 milliards, actuellement en attente. Un récent rapport de la Banque de Maurice indique qu'en 2025, le pays avait enregistré des flux d'investissements directs étrangers de Rs 48 milliards contre Rs 32,9 milliards en 2024.

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Professionnel de la finance, Rajah Ramdaursingh a présidé le conseil d'administration de la State Bank of Mauritius de 2008 à 2010. Ancien haut cadre de la Commonwealth Development Corporation, il a également été l'un des directeurs du groupe Currimjee Jeewanjee.