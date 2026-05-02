Ile Maurice: Les visas des moins de 15 ans annulés, cinq Mauriciens concernés

Une décision de dernière minute des autorités saoudiennes vient perturber l'organisation du Hajj pour plusieurs familles mauriciennes. Les visas des pèlerins âgés de moins de 15 ans ont été annulés, une mesure annoncée dans la soirée du 1eᣴ mai et qui concerne cinq adolescents à Maurice.

Le ministre du Logement et des Terres, Shakeel Mohamed, également responsable du dossier du Hajj, a indiqué que cette décision soudaine a profondément bouleversé les familles concernées ainsi que les organisateurs. Les départs vers l'Arabie saoudite étaient en effet prévus dans les prochains jours.

Face à cette situation, le ministre affirme avoir immédiatement engagé des démarches auprès des autorités saoudiennes. Depuis ce matin, il est en contact avec le ministère du Hajj en Arabie saoudite, le Deputy Minister concerné ainsi que l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Maurice, afin d'obtenir des explications officielles et d'examiner les solutions possibles.

Selon les premières indications, cette mesure ne vise pas uniquement Maurice, mais s'applique également à plusieurs autres pays. Les raisons exactes de cette décision n'ont pas encore été communiquées, laissant place à une certaine incertitude pour les familles concernées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités suivent de près l'évolution de la situation, dans l'attente de clarifications de la part des autorités saoudiennes.