Ile Maurice: Un cinquième décès enregistré

Un homme âgé de 60 ans, habitant Montagne Blanche, est décédé des suites de la leptospirose le 1eᣴ mai. Jardinier de profession, il avait été admis à l'hôpital sir Anerood Jugnauth (SAJ) aux alentours du 25 avril, dans un état déjà jugé critique.

Selon les informations disponibles, le sexagénaire présentait plusieurs complications de santé, dont des problèmes cardiaques, nécessitant une prise en charge rapide par un cardiologue. Son état s'est toutefois rapidement détérioré, ce qui a conduit à son admission en unité de soins intensifs (ICU). Des examens médicaux ont par la suite confirmé qu'il était atteint de leptospirose. Malgré les soins prodigués, son état de santé a continué de se dégrader jusqu'à son décès le 1eᣴ mai. Ce nouveau cas porte à cinq le nombre de décès liés à cette maladie depuis le début de l'année.

À ce jour, deux cas actifs sont toujours suivis par les autorités sanitaires, dont l'état de santé est jugé stable. Depuis janvier, une vingtaine de cas de leptospirose ont été recensés à travers le pays.

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Contacté, le Dr Fazil Khodabocus, directeur des services de santé, insiste sur l'importance de fournir un historique médical complet lors d'une consultation, notamment en précisant la nature de l'activité professionnelle et les éventuelles expositions à risque.

Les autorités rappellent que certaines catégories de personnes sont plus vulnérables à cette infection, en particulier les travailleurs agricoles, les éboueurs, les personnes en contact avec des environnements infestés par les rats, ainsi que celles marchant pieds nus dans des zones à risque.

Il est également souligné que la bactérie responsable de la leptospirose peut pénétrer dans l'organisme par de petites plaies ou par contact avec une peau exposée à un environnement contaminé.