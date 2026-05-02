Ile Maurice: Garantir un accès stable et fiable au gaz de pétrole liquéfié

Le Conseil des ministres a approuvé, le vendredi 24 avril, la formation du conseil d'administration de la STC Petroleum Company Ltd et la nomination de Tejanand Dewoo au poste de part-time chairperson. Cette mesure suit l'acquisition, en septembre 2025, de Petredec (Mauritius) Ltd par la State Trading Corporation (STC) pour plus de USD 20 millions (au-delà de Rs 930 millions). Cette transaction transfère à l'État la maîtrise d'infrastructures de stockage de gaz jusquelà exploitées sous contrat de location avec le groupe Petredec, implanté à Maurice depuis 14 ans.

La création d'un conseil d'administration propre à la STC Petroleum Company Ltd vise à doter la nouvelle filiale d'une gouvernance autonome et plus adaptée à la gestion d'un actif stratégique lié à l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), utilisé pour la cuisson domestique.

Bien que l'entité conserve une supervision par la STC, elle fonctionnera comme une société soeur dotée d'une autonomie opérationnelle et d'un conseil d'administration full-fledged distinct, afin d'améliorer la gestion, la transparence et l'efficacité des décisions. Les autorités soulignent que la pleine propriété de l'infrastructure - en remplacement du modèle de location - renforce le contrôle étatique sur un maillon critique de la chaîne d'approvisionnement énergétique.

Lors de cette acquisition, Takesh Luckho, président de la STC, a déclaré : «En acquérant Petredec (Mauritius) Ltd, la STC renforce la propriété nationale directe de cet actif stratégique, assurant ainsi un approvisionnement continu, la stabilité des prix et la pérennité d'un produit indispensable au quotidien à Maurice. Cette transaction s'appuie sur notre solide expérience, et confirme notre engagement à garantir un avenir énergétique sûr, résilient et fiable pour le pays.»

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Sécurité énergétique

La capacité de stockage acquise est considérée comme essentielle à la sécurité énergétique du pays. Sur le plan économique, l'État estime que cette transition permettra à terme de réaliser des économies et d'assurer une meilleure stabilité des prix pour les consommateurs, en limitant les coûts récurrents liés aux contrats de location et en optimisant l'exploitation de l'infrastructure.

La nomination de Tejanand Dewoo à la présidence à temps partiel du conseil d'administration marque le premier pas de cette nouvelle phase de gouvernance. Il est désormais attendu que le board mette en place les orientations stratégiques, et les mécanismes de pilotage nécessaires pour tirer pleinement parti de l'investissement public, garantir la continuité des approvisionnements et protéger les intérêts des usagers.

Déjà nommé président à temps partiel du Price Observatory Committee en mai, Tejanand Dewoo estime qu'il est important de définir la mission, la vision et les objectifs de l'organisation avant de préparer un plan stratégique. Il soutient que cette démarche doit être en alignement avec la STC et le gouvernement, afin que toutes les actions soient coordonnées.

Il reconnaît qu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine mais dit qu'il s'intègrera dans l'équipe pour assurer une bonne mise en oeuvre des projets. Selon lui, sa vaste expérience dans l'éducation, bien que différente, se traduira par une approche managériale stratégique. L'objectif est de réaliser un bilan à la fin de l'année pour évaluer les progrès, et établir des objectifs à court et à moyen termes. La clarté fiscale et environnementale est jugée essentielle dans cette démarche.

Tejanand Dewoo, ancien maire et ancien président de l'AMB

Tejanand Dewoo (également connu sous le nom de Shekar) occupe toujours son poste de Principal High School du Bocage International School, situé à Moka. Il est titulaire d'une licence en mathématiques (avec mention) de l'université de Delhi, d'un certificat d'études supérieures en éducation du Mauritius Institute of Education, d'un certificat de formation de directeur d'école internationale (PTC) de l'Imperial College de Londres, d'une maîtrise en gestion des ressources humaines de l'université de Maurice et d'une maîtrise en gestion de l'éducation de l'université de Bath, Royaume-Uni. Il termine en ce moment un doctorat en éducation.

Il est également animateur d'ateliers pour le Baccalauréat international, examinateur, a représenté l'école internationale Le Bocage dans divers forums internationaux et a animé de nombreux ateliers pédagogiques. Sur le plan politique, il a été élu maire de Curepipe en 2000 sous la bannière du Parti travailliste. Il a aussi occupé la présidence de l'Agricultural Marketing Board (AMB) de 2005 à 2009. Il est le père du conseiller municipal de Curepipe, Shakti Deewoo.